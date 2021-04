Alessandro Lequio responde a Rocío Carrasco después de compararle con Antonio David

Rocío Carrasco (43 años) se mostró durísima con Alessandro Lequio (60) en su esperada entrevista de este miércoles, 21 de abril. Tras ver algunas de las opiniones del italiano sobre su testimonio en Rocío, contar la verdad para seguir viva -siendo uno de los colaboradores más críticos con la hija de Rocío Jurado- no dudó en atacarlo duramente, comparándolo con Antonio David Flores (45) y asegurando que "perro no come perro".

"Si tiene ese pensamiento que verbaliza sobre mí me está demostrando que si no es igual es muy parecido al ser, y entiendo esa defensa y ese ataque", aseguraba Rocío, añadiendo que "no me afecta lo que dice, porque viene de alguien que a mi parecer creo que tiene mucha similitud -con Antonio David-. Me puede doler el que un tipo de persona así esté en un medio de cara al público, porque ese tipo de pensamiento puede llegar a mucha gente y eso no es bueno".

Unas palabras durísimas sobre Alessandro Lequio que este no ha dudado en responder tajante en El programa de Ana Rosa, espacio en el que colabora. "La que no me ha entendido es ella. Ha manipulado y retorcido mis palabras como si yo fuese cómplice de su ex e igual a él, cuando es rotundamente falso", ha sentenciado sin ocultar que estaba dolido por las declaraciones de Carrasco.

Alessandro Lequio en una imagen de archivo.

Sin la vehemencia que le caracteriza, Lequio ha confesado que es "consciente" de que "Rocío Carrasco es una mujer que no está bien, y por eso creo que lo que dice hay que escucharlo con cierta caridad". Sin embargo, muy claro, no está dispuesto a que le acuse de "cometer un delito cuando eso es falso". Porque "nunca, nunca, nunca he sido denunciado por maltrato. Y nunca, nunca, nunca he sido juzgado ni condenado por maltrato", ha asegurado molesto.

Lo cierto es que Alessando sí fue denunciado por malos tratos. Quien interpuso la denuncia fue Antonia dell'Atte (60), presentando la documentación que acreditaba que sus declaraciones en diversos medios de comunicación sobre los malos tratos recibidos por parte de Lequio, eran ciertas. Sin embargo, la justicia, en 2004, decidió sobreseer el caso y archivar la causa.

Esta es la imagen con la que Ana Obregón salía en defensa de Alessandro Lequio. Instagram.

Reiterándose en su postura, Lequio mantiene que no entiende "cómo una madre puede llevar 9 años sin ver a sus hijos", confesando en clara referencia a su hijo Álex -fallecido hace casi un año- que "daría lo que fuese por abrazar a mis hijos. No entiendo que se desentienda de ellos. Para abrazar a un hijo, un padre o una madre siempre tiene que estar preparado". A pesar de todo, Alessandro ha querido dejar claro que sus críticas a Rocío no implican en ningún caso que esté de parte de Antonio David: "No quiere decir que sea santo de mi devoción, en absoluto".

Horas antes de que él mismo se defendiera, a primera hora de la mañana, era Ana Obregón (66) quien daba la cara por Lequio. La que fue su mujer y madre de ese hijo que ambos perdieron el 13 de mayo de 2020 víctima de cáncer, ha mostrado una imagen en su cuenta de Instagram en la que se puede ver a Lequio abrazado a Álex cuando era niño. Sobre la instantánea se puede leer: "Qué buen padre has sido y eres. Álex te adoraba".

