8 de 10

La periodista ha rescatado una fotografía antigua de una playa en un lugar en el que, según dice, fue muy feliz: "He regresado al lugar donde un día fui muy feliz. No había destrozos ni muros fronterizos. Mi ilusión chocó estupefacta ante la sensación; el tiempo no había labrado mi fracaso mientras no estaba. He conservado, durante este larguísimo lapso, mi recuerdo, y me ha seguido edificando. No hay ruinas. En ocasiones, hay que tratar de regresar a los lugares donde has sido feliz. Puede que vuelvas a oler como olías, a sentir como sentías, a recrearte en los paisajes. A veces, son buenos los espejismos y necesarios los placebos".