La presentadora de El Tiempo de Antena 3 ha vivido en las últimas horas una aparatosa caída en plena calle mientras ejercía su profesión y a escasos minutos de conectar en directo. Así lo ha contado la propia Himar, bajo el título 'Crónica de un buen estreno de la primavera': "Lee con tranquilidad y disfruta de #loquetutelevisornove. Ahí va esta nueva historia: Justo antes del directo, con las prisas, me tropiezo, deslizo a cámara lenta sobre el asfalto, y me abro la rodilla y las palmas de la mano. Coja, me levanto. A todas estas mis compañeros, Gonzalo cámara y Kenny realizador, atónitos. El pantalón con un boquete a la altura de la rodilla. La sangre en manos y rodilla, chorreando. Me mancho el abrigo. Pero no hay tiempo que perder. Mi única preocupación, el #directo. Me dicen que si quiero suspenderlo. Y yo, que soy GRAN experta en caídas, digo que por supuesto, no. Así que Kenny va corriendo a por papel para poder limpiarme y que no se vea la sangre fluyendo libremente. Hacemos la intervención del sumario (vídeo 2, escenario del 'autocrimen')".