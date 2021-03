Isabel Díaz Ayuso: "Mi vida personal va como la legislatura, con complicaciones"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (42 años), ha debutado en el primer programa de María Teresa Campos (79) en la que ha sido su vuelta al ruedo televisivo con La Campos móvil tras cuatro años de parón mediático.

El terremoto que se ha producido este miércoles en la política española tras la dimisión de la jefa del Ejecutivo regional y la disolución del Parlamento autonómico para la posterior convocatoria de elecciones no ha afectado en absoluto a su distendida conversación con la veterana comunicadora. La entrevista lleva grabada varias semanas.

María Teresa Campos, vestida con su clásico traje de estampado de tartán y una blusa en color rojo, ha recogido con su propio vehículo a la presidenta Ayuso a las puertas de su despacho, ubicado en el edificio de la parte meridional de la Puerta del Sol de Madrid.

Teresa Campos entrevista a la presidenta en su plató móvil. Mediaset

Un choque de codos, el saludo obligado desde hace exactamente un año, ha sido suficiente para que Ayuso subiese al plató transparente de Campos. El escaparate es, cuando menos, llamativo. Por si acaso, la líder del Partido Popular en Madrid ha seleccionado un outfit llamativo: blazer en color naranja butano con blusa blanca y un pantalón oscuro con cinturón de hebilla dorada.

María Teresa Campos ha querido romper la barrera clásica del discurso político y ha hablado con la presidenta sobre su vida personal. "Mi vida personal ahí va... como la legislatura, con complicaciones", ha respondido Ayuso con cierto sentido del humor.

Respecto a la maternidad, ha afirmado que siempre ha querido ser madre, aunque admite que ha priorizado su trabajo. "Siempre he sido muy familiar, me encantan los niños, se me dan muy bien y siempre lo he querido. Pero siempre he sido muy independiente, me he volcado en el trabajo y he perdido mucho el tiempo. No he conocido a una madre que se haya arrepentido de serlo. La edad es lo de menos, pero si los tienes antes, tienes una serie de ventajas".

Y prosigue: "También he conocido a padres mayores que han sido felices y han tenido unas familias maravillosas. Esto no te lo puedes estar planteando toda la vida. Yo me he dado muy pocas oportunidades porque si no... La responsabilidad que tengo es en lo que estoy. Sólo en esto. Tengo poco tiempo para elegir. Si finalmente no los tengo, me dedicaré a mis sobrinos, que tengo tres y que son, para mí, como mis hijos".

Isabel Díaz Ayuso y Teresa Campos pasean por el barrio de Chamberí.

La Campos móvil pasa por el castizo barrio de Chamberí, el lugar donde nació y se crio Isabel Díaz Ayuso y también donde vivió de manera independiente por primera vez. "Aquí me independicé yo por primera vez. Compartí piso con dos personas desconocidas. Estaba loca por salir de mi casa. Con 22 años me fui a vivir a Ecuador e Irlanda. Y cuando una sale de casa... ya no vuelve. Con 600 euros, con mi primer sueldo de periodista, me fui. Aquí hay un chino donde me hacía las uñas hace poco. Ahora ya no me cuido nada...", indica la presidenta de todos los madrileños.

Isabel y María Teresa se bajan del plató portátil y pisan suelo de Chamberí. "Este es mi barrio. Mi casa es muy pequeña, estoy muy agobiada... Llego a casa, tengo que seguir trabajando y entonces estoy muy agobiada por el tamaño. Pero el barrio es maravilloso y mi madre, que es lo más bonito que tengo, vive aquí al lado". Ayuso es fan de los aguacates. Los compra de uno en uno. Así lo desvela su frutero y ella apostilla: "Como cuando era una niña e iba a una tienda de chucherías. ¡Es que se me ponen malos!".

Ayuso y Campos en 'La Campos móvil'.

Isabel Díaz Ayuso estudió Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. "Luego hice el doctorado y la tesina, pero la tesis no. Quería al mejor catedrático para que me exigiera mucho y me exigió tanto que no pude. Los mejores años son los de ahora, pero los segundos mejores años de mi vida fueron los de la Universidad". Tiene un tatuaje: una flor. Depeche Mode es uno de sus grupos favoritos y en Santa Barbara, California, conoció a Martin Gore (59), el líder de la banda: su ídolo de juventud. Sus intocables de la música patria son Mecano, Los Secretos y Julio Iglesias (77).

Ayuso se ha sincerado con Campos y pocos temas ha dejado en el tintero. Ha hablado, incluso, de dos momentos que marcaron su vida: las enfermedades de su padre y su abuela. "Mi abuela materna, Pilar, sufrió un ictus. Mi padre tuvo demencia, entre demencia y alzhéimer. Esas enfermedades son dolorosísimas porque a las personas que más quieres ves que no vuelven a ser las mismas".

Sobre Sánchez, Iglesias y el emérito

Isabel Díaz Ayuso y María Teresa Campos en su entrevista en Telecinco. Mediaset

La Campos móvil ha pasado por el palacio de la Moncloa. "¿Quieres saludar al presidente?", pregunta María Teresa. La respuesta de Ayuso es tajante: "Preferiría que estuviera Pablo Casado ahí, la verdad. Pedro Sánchez ni siente ni padece. Hace meses que decidió que fuéramos otros los que gestionáramos esto. Madrid salió del confinamiento mucho más tarde que el resto y lo hizo para no dejar atrás a sus amigos independentistas. Me impidieron comprar material sanitario, no nos ayudaron a adquirirlo, me criticaron el hospital de Ifema... ¡Hombre!".

Fue en la Universidad donde Isabel conoció a un joven y revolucionario Pablo Iglesias (42). "A todo lo que es el movimiento podemita de ahora lo conocí hace 20 años. Eran lo mismo: obligaban a hacer huelgas, paralizaban todo... Ellos se quedaron aquí viviendo de esto y otros nos fuimos y empezamos a trabajar, a conocer el mundo y luego volvimos a la política. Ellos nunca salieron de la política y ya se colocaban los unos a otros creando un entramado, hasta hoy".

Ayuso ha querido poner en valor la figura del emérito tras la pregunta de Teresa Campos sobre la situación que atraviesa en estos momentos, lejos de España, por sus presuntos negocios turbios. "Creo que España olvida pronto y creo que al rey Juan Carlos se le deben muchas cosas. Él también ha sido un gran apoyo para muchos empresarios españoles y ha sido un gran embajador de nuestro país en muchos otros países donde se nos ha tratado como un país importante, en parte, gracias a la monarquía [...] No todo ha estado bien, no todo se puede entender, y también se le está juzgando, pero desde luego este no es un final para él o, yo espero, en su legado, que se haga un análisis en conjunto. Sería injusto tratar solo esta etapa".

Sobre el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, Díaz Ayuso ha señalado que "no se puede desdeñar el trabajo que han realizado muchas mujeres antes que nosotras para conseguir hoy en España y otros países occidentales la libertad que disfrutamos. No podemos pasarnos al otro lado en exceso y rechazar al hombre como el enemigo eterno". Y concluye: "El hombre sufre más agresiones que nosotras".

