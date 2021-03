1 de 12

La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha compartido este 'selfie' en un baño -¿de casa de sus padres?- para mostrar su espectacular maquillaje. La joven acompañaba la imagen con un mensaje rotundo: "Self confidence is the best outfit" -que se traduce como 'la confianza en uno mismo es el mejor estilismo-. Tanto la fotografía como la frase han enamorado a sus seguidores, que inundaban de comentarios positivos la publicación. Sin embargo, solo cinco horas después de compartir la imagen, Julia ha decidido bloquear los comentarios (tal y como ha hecho en el resto de sus publicaciones). ¿A qué se debe tal decisión?