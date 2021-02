10 de 12

La navarra ha compartido uno de sus 'post' más sinceros sobre el destete de su hija pequeña: "Ya apenas me queda leche. Y por momentos me siento liberada y por momentos me siento con culpa. Qué lucha entre la razón y el corazón, qué castigo hacia una misma. Sé que si hoy le ofreciese pecho, ella aceptaría. Pero no lo hago... de hecho lo evito. Como si le fuese 'infiel' a nuestro vínculo (...) Pero no quiero volver hacia atrás y que las escenas del espejo se conviertan nuevamente en nuestra dinámica habitual. Porque ella quería pecho a todas horas. Daba igual si estuviese cansada, ocupada, o me trastornase cada 5 minutos mis quehaceres. Ella ya es madura para saber qué quiere y rebelarse si no lo consigue".