1 de 12

La actriz y compositora ha aprovechado sus redes sociales para censurar y denunciar los insultos que recibe su pareja Yotuel desde el Gobierno de Cuba: "El Gobierno de Cuba llama jinetero a Yotuel por estar casado conmigo y ser española. Ya le insultó llamándole negrito limpiabotas. Esto no define a @yotuel , señores del Gobierno de Cuba. Esto los define a ustedes, que no tienen nada más que decir de un hombre que lo único que ha hecho es música, arte y representación para su pueblo. Pongo este post a pesar de saber que empezarán a amenazarme, como normalmente hacen. Pero dieron con la persona equivocada, no les tengo miedo y soy una mujer, madre que vive en paz pero no permite el insulto a su familia ni la injusticia. Esto es una vergüenza y lo cuelgo para que las personas que me siguen vean lo que hace el gobierno de Cuba cuando uno ejerce su libertad de expresión. Y esto no tiene que ver con políticas de un lado o del otro, esto tiene que ver con una violación a los Derechos Humanos y a la libertad de expresión. Esto lo hacen con los que están fuera, tratar de destruir su imagen para que dejen de ser un ejemplo para su pueblo. Mi marido, en cambio, no necesita inventarse nada de sus vidas".