La revista cede la mayor parte de su portada a la guerra televisada que protagonizan Alejandra Rubio y su tía, Carmen Borrego. La publicación desvela cuál es el motivo de esa mala relación que según la joven viene desde hace unos cuatro años, pero ha empeorado con las últimas exclusivas de Borrego: "No me esperaba que me mencionara en la entrevista. Me ha sentado mal y lo sabe. No tengo relación con mi tía. El distanciamiento viene de lejos. No ha pasado nada grave en sí, pero sí cosas que me molestan", confesaba la hija de Terelu. En otro orden de cosas, también se recoge que Omar Sánchez, novio de Anabel Pantoja, estaría negociando para participar en 'Supervivientes'; y Ana María Aldón revela que su marido "está sufriendo acoso".