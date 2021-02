1 de 12

La colaboradora de 'Ya es mediodía' no ha dudado en mostrarle su apoyo a la expresidenta de la Comunidad de Madrid al conocerse la resolución del caso Máster: "Absuelta mi amiga. Ella sí es mi amiga. Mi Presidenta! Absuelta. Yo no necesitaba sentencia para saber que era inocente. En mi mente todos aquellos que participaron de esta cacería política que nos arrebató a la mejor Presidenta de la Comunidad que tendremos jamás. En mi mente todos esos que le retiraron el saludo, que le deben sus actuales puestos políticos y que me "recomendaban" no defenderla en público. Cobardes! Lo fuisteis... lo seguiréis siendo! Mi abrazo a su familia que ha sufrido como nadie sabe. Te quiero, te queremos @cristinacifuentes". Este rotundo mensaje de Isabel en las redes no ha dejado indiferente a nadie y son muchas las críticas que ha recibido, pero también el aplauso de aquellas personas que piensan como ella; pero el debate ha estado servido.