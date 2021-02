Miguel Bosé preocupa por su estado de salud: "Podría tener una enfermedad degenerativa"

La relación entre Miguel Bosé (64 años) y Nacho Palau está más tensa que nunca. Hace apenas unos días, Lola Medina, la exsuegra del cantante, rompió su silencio y desveló los aspectos más desconocidos de la expareja. Además, aseguró estar decepcionada del artista, quien podría estar viviendo un duro momento en México, donde se encuentra con sus hijos, Tadeo y Diego.

De acuerdo con la prensa azteca, a día de hoy Miguel Bosé preocupa por su estado de salud. De hecho, el reportero Álex Rodríguez de Telemundo explicó en conexión con el programa Juntos de Telemadrid que en Pequeños Gigantes, el último espacio televisivo que hizo el cantante en estados en Estados Unidos y donde ejerció de jurado, se le dificultaba hablar y caminar. "No podía hablar, era una persona que tenía incluso dificultades para moverse, la situación era bastante grave, se le veía en un estado bastante degenerativo. Obviamente ahí fue cuando saltaron todas las alarmas", explicó.

Miguel Bosé, en las calles de Madrid, en octubre de 2019. Gtres

El periodista, además, habló de versiones que aseguran que el intérprete podría estar padeciendo los golpes de una presunta enfermedad, que lo habría llevado a alejarse de sus seguidores y a distanciarse del foco mediático. Esto, precisamente, ha impedido que se confirmen todo tipo de suposiciones.

"Hablar con el cantante, localizarlo, preguntarse si esos rumores son ciertos es bastante complicado”, aseguró Álex Rodríguez, quien también añadió que Bosé tiene poca vida social en México. "Tiene unos amigos muy contados y es una persona bastante huraña con todo su entorno, desconfía incluso mucho de ellos", comentó.

Pese a que no ha habido ninguna confirmación por parte del artista ni de su entorno, en México, los periodistas apuntan a que podría tener "algún tipo de enfermedad degenerativa". De ahí, su preocupante estado durante el programa de televisión en

Miguel Bosé y Nacho Palau en una imagen de archivo. Gtres

Recientes declaraciones

Mientras se confirman los rumores, Miguel Bosé continúa copando titulares en nuestro país por la guerra que mantenido en los últimos tiempos con su expareja, Nacho Palau. Aunque el pasado mes de octubre el juez desestimó la filiación de sus cuatro hijos, debido a que la gestación subrogada es ilegal en España, la batalla entre ambos sigue dando que hablar.

Cuatro meses después y con los menores separados siguiendo el factor biológico de cada progenitor -Bosé se encuentra con los mayores, Tadeo y Diego, mientras que Nacho Palau vive con Telmo e Ivo en Chelva, Valencia- Lola Medina ha decidido romper su silencio. Sin ánimos de criticar al artista, ha sido tajante con sus opiniones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nacho Palau (@nachopalau)

"Pienso que Miguel ha hecho mal las cosas, separar a cuatro niños que son hermanos… Ellos tenían un proyecto en común, eran pareja y quería tener niños. No es verdad que ellos no quisieran ser familia, fueron como las parejas que quieren adoptar a un niño y les quieren desde que lo tienen. Fueron una familia hasta que empezaron a ir mal las cosas entre ellos. Nacho considera hijos a sus cuatro hijos pero Miguel ha dicho que no, que solo a dos", comentó la madre de Nacho Palau en Sábado Deluxe.

Si bien las decisiones de Miguel Bosé han sido firmes, Lola dio a entender en su conversación con Jorge Javier Vázquez (50) que el cantante podría estar arrepentido. "No sé qué le pasa por la mente aunque creo que sabe que se equivocó, pero ya no quiere dar un paso atrás. Dices que tienes cuatro hijos, te llevas dos y dejas a dos con una mano delante y otra detrás", expresó la madre de Nacho Palau.

