Tamara Falcó y su anillo ¿de compromiso?: todos los detalles sobre la joya que podría unirla a Íñigo Onieva

La incorporación de Tamara Falcó (39 años) a El Hormiguero hace unos meses, supuso una revolución en el programa. De igual modo que nadie imaginaba a la marquesa de Griñón cocinando en MasterChef Celebrity (y mucho menos ganando), a alguno le chirriaba su presencia en el espacio que presenta Pablo Motos (55). Pero lo cierto es que, gracias a la naturalidad con la que siempre se ha expresado delante de las cámaras, se ha hecho con un hueco en el programa de Antena 3.

Este martes volvió a dejar otro momento curioso. Otra anécdota divertida que ponía de manifiesto el buen ambiente que tiene con su jefe. Sucedió durante esa tertulia semanal en la que también participan Cristina Pardo (43), Nuria Roca (48) y el marido de esta, Juan del Val (50). Mientras se encontraban disertando sobre qué debe hacer uno con los recuerdos materiales que le quedan a uno cuando corta su pareja, si tirarlos o guardalos, Tamara tuvo un problema con una joya.

pablo motos devuelve anillo tamara

Ella afirmaba que los tiene bien acomodados en el sótano de casa de su madre, Isabel Preysler (69). Y mientras hacía esta confesión, subrayando que "te puedes encontrar de todo", se le caía un anillo del dedo. Pablo, muy atento, se agachaba a recogerlo y, tras echarle un vistazo, trataba de sacarle una confesión a Falcó en directo: "Un anillo de compromiso, con un brillante...". Ella, tan solo se sonrojaba y se ponía de nuevo la joya en el dedo. Ni confirmaba ni desmentía.

anillos tamara falco

Pero ¿cómo era ese anillo que dio al valenciano pie a pensar que Tamara ha dado un paso más en su relación? El misterio lo resolvía ella misma una vez fuera de plató. Al menos, a medias. En sus stories de Instagram, mostraba una imagen con dos anillos, ambos de la marca Tous, e invitaba a sus followers a votar para ver si adivinaban de cuál de ellos se trataba. Por las pistas que dio Motos, hablado de un brillante, parece que sería el que ella etiquetaba con un número 2 al lado.

En el catálogo online de la joyería no aparece esa pieza que, presumiblemente, sería con la que le habrían pedido matrimonio. La razón no es otra que el hecho de que esta alianza, que tiene dos pequeñas amatistas a los lados, aún no ha salido a la venta al público. Pero desde Tous nos indican que no tardarán en ponerle un precio definitivo y ofrecerla a sus clientes en los puntos habituales de la marca. El que está marcado con el número 1 en la imagen de Tamara, es un anillo de oro amarillo con gemas, modelo Ivette, que tiene un precio de 190 euros.

Lo cierto es que Tamara mantiene una colaboración muy estrecha con la marca, para quien trabaja como imagen. No es la primera vez que luce sus joyas en televisión. Tampoco en sus redes. Y también en la cuenta de Tous hemos podido ver a la influencer en más de una publicación. La más reciente, en una de las imágenes utilizadas en la campaña de Navidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TOUS Jewelry (@tousjewelry)

¿El definitivo?

Pero la polémica sobre este asunto está basada fundamentalmente por el poco tiempo que lleva con su pareja, Iñigo Onieva (31). Comenzaron a salir el pasado septiembre, aunque la relación no saltó a los medios hasta finales de noviembre. Si bien es cierto que ninguno de los dos ha dado mayores detalles de cómo va su romance, tampoco lo negaron en ningún momento. Y eso es lo que hace sospechar que, por fin, Tamara ha encontrado a su pareja ideal después de una larga búsqueda.

Este desliz con su anillo sucedía durante una tertulia sobre regalos de los ex, y ella explicaba que los tiene a buen recaudo. Lo que no especificaba es de quién eran y qué es lo que guardaba con tanto cariño (sí hablaba de unas botas de montaña que no había utilizado nunca... hasta que llegó la borrasca Filomena). Por el corazón de Falcó han pasado Alberto Comenge Barreiros (43), Enrique Solís (31) o Tomasso Musini (39). Con ninguno terminó en boda. Algo que, ahora, sobrevuela en el ambiente alimentado por su juego de despiste.

[Más información: Así es la prenda de Tamara Falcó que se convertirá en el 'must have']