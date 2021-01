10 de 12

"Hoy buscando fotos de mi pelo largo para haceros por stories una review (no tiene desperdicio, id a verla) me he encontrado esta con mi Martini del primer shooting que hicimos para No ni ná que nunca subí y es preciosa", ha escrito la hija de Paz Padilla en su última publicación en Instagram, en la que se le ve con un estilo diferente al que lleva en la actualidad. Hace unos años llevaba la melena más larga y peinada con ligeras ondas.