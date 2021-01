Arévalo, sobre su historia de amor con Malena Gracia: "No me importaría casarme y que ella se quede la paga"

Una nueva pareja ha surgido en el mundo del espectáculo y ha sorprendido a todos. Se trata de la unión entre un popular cómico y una explosiva vedette. Se trata de Arévalo (73 años) y Malena Gracia (51).

Francisco Rodríguez, más conocido como Arévalo, es uno de los humoristas más populares y queridos del país. En los últimos años el cómico ha tenido que hacer frente al fallecimiento de su mujer Elena con la que estuvo unido 52 años y, más recientemente, a la enfermedad de su hija Nuria. Un cáncer que ya ha superado. Ante estas adversidades el cómico valenciano no ha estado sólo. Ha tenido a su lado a Malena.

La pareja se conocen desde hace varias décadas cuando trabajaron juntos en varios espectáculos y en el programa televisivo Arévalo y cía en los años 90. JALEOS se ha puesto en contacto con el humorista para que confirme una relación que ha sorprendido a muchos y de que él habla con total naturalidad.

¿Cómo ha surgido su historia de amor con Malena Gracia?

Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Hemos trabajado mucho juntos.

Pero ¿cuándo se convirtió la relación de amistad en algo más?

El roce hace el cariño y cuando murió mi mujer, Malena me apoyó mucho. Es una mujer muy cariñosa y de corazón. Está en lo bueno y en lo malo. Aparte de ser una gran trabajadora. Es lo que me ha demostrado siempre.

Usted en Valencia y ella en Madrid, ¿cómo se lleva una relación en la distancia?

Pues dicen que la distancia es el olvido, pero en este caso no es verdad. Estamos a hora y media de AVE. Ella es muy activa y tiene que estar en Madrid para sus cosas. Yo lo entiendo perfectamente. Pero nos ponemos de acuerdo sin problemas.

¿Conoce a su familia?

¡Claro! Mi hija Nuria la adora. Es que Malena es muy familiar.

¿Se plantean dar un paso más en el futuro o prefieren vivir el momento?

Hombre, vivimos el aquí y el ahora, pero no me importaría oficializar las cosas porque hay que ser consecuente con uno mismo que somos personas mayores. Además, por ley de vida me tengo que ir yo antes y prefiero que la paga se la quede ella antes que Hacienda (risas).

Además, siguen trabajando juntos.

Claro. Siempre que podemos hacer una gala juntos la hacemos. Ella con sus números de cantante y yo con lo mío que es el humor. Además, hasta hacemos siempre un número juntos, cantando una canción. No una en concreto nueva sino una de las de toda la vida.

Y los amigos, ¿qué le dicen?

Hombre, pues al principio no se lo creen. Dicen: 'Mira Arévalo con la Malena'. Yo lo entiendo porque es llamativo pero, llevamos ya un tiempo y le damos naturalidad a todo.

Los hombres de Malena

El cómico estuvo unido durante más de medio siglo, 52 años en concreto, a su mujer Elena. Juntos tuvieron cuatro hijos, dos de ellos fallecidos. Cuando falleció Elena, Arévalo atravesó por momentos complicados tal y como confesó en el programa de su amigo Bertín Osborne (66).

Por el contrario, la vida sentimental de Malena ha sido más extensa y ha ocupado mucho espacio en revistas y programas del corazón. Aunque la madrileña empezó su carrera cantando copla pronto dio el salto a la revista y se convirtió en vedette. La imagen de rubia explosiva la acompañó durante los años 90 y 2000. Su presencia en los programas más escandalosos de la época hacía que sus relaciones pasaran poco desapercibidas.

La más polémica fue la que mantuvo con el abogado José Emilio Rodríguez Menéndez (73). Su historia de amor a finales de los 90 acabó en los tribunales y Malena fue víctima de una cámara oculta que a punto estuvo de destruir su carrera. Desde entonces se le ha relacionado con varios famosos como Dinio (48) o, más recientemente José Fernando Ortega (25), el hijo de José Ortega Cano (67) y Rocío Jurado. Perfiles muy diferentes a los de cómico, con el que vive una historia de amor, hasta ahora, discreta.

