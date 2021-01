6 de 12

"¡Buenos días! Creo que aún no me he recuperado de tanta celebración. ¿Cómo habéis empezado vosotros esta semana?". Estas son las palabras con las que Àngel Llàcer da los buenos días a sus seguidores. Y es que parece que el jurado de 'Tu cara me suena' aún no se ha recuperado de las fiestas navideñas. A tenor de la imagen, se duerme incluso con las gafas puestas.