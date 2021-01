Bea Fanjul y el torero Posada de Maravillas, enamorados: los detalles de su relación

El mundo de la política vuelve a cruzarse con el del corazón. La vizcaína Beatriz Fanjul (29 años), la diputada del PP y para muchos observadores políticos futura nueva presidenta de las Nuevas Generaciones del Partido Popular, ha iniciado un romance con el torero José Luis Ambel más conocido como Posada de Maravillas (26).

La política conservadora ha asegurado que "se están conociendo". Según ha podido saber JALEOS por fuentes del entorno de ella, Fanjul descarta que la filtración del romance se haya producido "por posibles venganzas políticas" y cree que ha saltado a la luz de "forma fortuita". Fue el diario VozPópuli quien sacó a la luz el romance entre la parlamentaria y el matador publicando unas fotografías que evidenciaban su relación.

"Van a darle naturalidad a todo porque saben que es la única forma de que la prensa no les moleste. Cuando pase la novedad les dejarán tranquilos", aseguran. "Beatriz no es una gran entendida en toros, pero le gustan. No es una fan como podríamos decir de otras compañeras de partido pero de vez en cuenda le gusta ir", afirman.

"Posiblemente, el día que ella vaya a verle torear se organice algo de revuelo pero será la primera vez", cuentan. Sobre si la pareja está pensando en empezar una vida en común buscando un piso para ambos, tal y como afirma VozPópuli, cuentan que lo que no quieren es pasar un "posible nuevo confinamiento separados".

'El torero de los gays'

José Luis Ambel Barranco nació en Badajoz el 25 de febrero de 1994 y su trayectoria en los ruedos ha sido fulgurante considerado uno de los diestros más importantes y con más proyección de la actualidad. "Es de estos profesionales que han mejorado un poco la imagen de esta profesión ante las nuevas generaciones. Si quiere puede ser un buen producto de márketing. No sólo por su personalidad, sino también por su físico. Salvando las diferencias que hay entre cada uno es de un grupo similar a Diego Urdiales (45) o Roca Rey (24)", asegura a JALEOS un conocedor del mundo taurino.

Posada de Maravillas pertenece a una dinastía muy conocida en el mundo del toro. Ya a finales del siglo XIX un antepasado suyo Francisco de Posada fue rejoneador. El nieto de éste, Juan Posada sería un destacado torero mediado el siglo XX. La nueva generación de la familia ha tenido en Santiago Ambel Posada (36) una figurada desatacada. Santiago es el hermano mayor de José Luis y uno de sus grandes apoyos en arte de Cúchares.

Posada de Maravillas debutó oficialmente en 2013 y un año más tarde sufrió un percance en la feria de San Fermín tras ser herido en una mano que le hizo enfrentarse a una operación de tres horas. En 2015 tomó la alternativa teniendo como padrino a Morante de la Puebla (41) como padrino y Alejandro Talavante (33) como testigo.

Posada es una gran aficionado a la música de artistas como Justin Bieber (26) o Michael Jackson. Además, se ha convertido en un torero con una especial afinidad como el colectivo LGTBI que ha hecho que muchos le denominen el 'torero de los gays'. Sus fotos en redes no pasaron desapercibidas para muchos fans homosexuales y, también, el diestro se ha posicionado a favor de los derechos del colectivo.

"Estamos en un mundo machista y no toda la gente tiene mentalidad abierta. Para ello, es fundamental que haya todo tipo de aficionados. Yo tengo amigos gais y estoy encantado de que estén en el mundo taurino", explicaba en una entrevista. Fue en defensa del periodista David Enguita, homosexual y aficionado a los toros que fue increpado por otros aficionados.

Más allá de los alberos, los ruedos del corazón le son relativamente ajenos. En el verano de 2019 se le relacionó con Gloria Camila (24) en plena tormenta mediática tras su ruptura con el televisivo Kiko Jiménez (28). Ni el torero ni la hija de José Ortega Cano (67) confirmaron nunca que tuvieran algo más que una amistad pero el rumor le situó en el punto de mira de la prensa rosa durante unas semanas. Ahora, su relación con alguien del mundo de la política, aparentemente lejano al del espectáculo, le ha vuelto a poner bajo el foco.

