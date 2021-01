Novedades en la muerte de Ángel Nieto: la conductora alemana, investigada por homicidio imprudente

La muerte de Ángel Nieto, el 3 de agosto de 2017, supuso una gran conmoción en España. El que fuera 13 veces, o 12 +1 como le gustaba decir él, campeón de motociclismo murió de la forma más sorprendente posible: en un accidente de circulación en Ibiza.

Ahora, la mujer de nacionalidad alemana implicada en el accidente tendrá que acudir a declarar en calidad de investigada por un presunto delito de homicidio imprudente en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Ibiza el próximo 17 de marzo. La causa había sido archivada en diciembre de 2017.

Ante la muerte de Nieto la familia se dividió en dos. Los hijos mayores del zamorano, Pablo (40) y Gelete Nieto (43), quisieron que el asunto que la justicia había cerrado se reabriera mientras que Belinda Alonso (59), segunda mujer del piloto y madre de Hugo, su hijo pequeño, optó por cerrar este doloroso episodio y querer seguir investigando.

Pablo y Gelete Nieto en imagen de archivo. Gtres

En abril de 2018, Belinda firmó un acuerdo con la aseguradora del vehículo que colisionó con su esposo y aceptó la cantidad de 900.000 euros en concepto de indemnización por su muerte.

Cabe destacar que antes de este acuerdo, tanto la viuda de Ángel como sus hijos, Hugo, Pablo y Gelete, llegaron a recurrir la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma con el fin de que se reabriera la investigación del accidente, que fue archivada por el juzgado de Instrucción de Ibiza.

Ahora, la Audiencia Provincial de Palma ha tomado en cuenta el recurso de los hijos mayores del piloto y ha considerado que indicios suficientes para reabrir el caso bajo la sospecha de un por imprudencia y como tal se ha reabierto la causa en el Juzgado de Instrucción nº 2 de la isla pitusa.

Los hechos tuvieron lugar el 3 de agosto de 2017. Ángel Nieto iba conduciendo su quad a las 10 de la mañana por la carretera de Santa Gertrudis e iba a comprar la prensa. En ese recorrido diario para él fue embestido por un Fiat 600 Blanc que conducía la mujer alemana, entonces de 38 años, que ahora está siendo investigada.

Belinda Alonso, viuda de Ángel Nieto, en el último homenaje realizado al motociclista en Ibiza. Gtres

Nieto salió despedido y se golpeó la cabeza en el suelo. Según publicó en su momento la revista Interviú, el parte que realizó a la Policía sobre el accidente afirmaba que la conductora que golpeó por detrás el quad de Ángel Nieto no respetando la distancia de seguridad, pero también quedaba patente que el piloto no llevaba el casco abrochado y que sus luces traseras no eran visibles al estar manchadas con gran cantidad de barrio.

Toda esta controversia que hizo que, en el último momento su viuda y su hijo pequeño decidieran no seguir adelante en la solicitud de reapertura del caso, sobre el grado de responsabilidad de los implicados en el accidente mortal puede resolverse en las próximas.

