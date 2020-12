El negocio de Mónica López fuera de TVE: la residencia de ancianos con la que factura medio millón

Mónica López (45 años) es, desde el pasado 7 de septiembre, uno de los rostros más visibles de la televisión nacional. La que hasta ahora había sido jefa de la Sección de Meteorología del ente público ha dado un gran salto cualitativo al ponerse al frente de La hora de La 1, la ambiciosa apuesta de la corporación para levantar su franja matinal.

Con su nuevo puesto, su exposición mediática ha aumentado, con el consiguiente interés general que suscitan determinados aspectos de su vida, pese a que la de Lérida trata de mantener su faceta privada en un discreto segundo plano.

Mónica López presenta 'La hora de la 1' desde el pasado mes de septiembre. Gtres

Uno de esos desconocidos aspectos sobre López es su experiencia profesional fuera de los platós, en concreto, su faceta como empresaria de éxito. Y es que la presentadora administra desde el año 2007 un negocio que poco tiene que ver con su labor como física y comunicadora.

Mónica es administradora junto a su marido, David Torres, de la empresa Geritras 2006 SL. A través de esta compañía de 16 empleados, la pareja gestiona una residencia El Vent, en Barcelona. Se trata de un centro especializado en el cuidado de personas mayores, con discapacidades o que requieran rehabilitación.

Según las cuentas que la empresa ha presentado al Registro Mercantil, a las que ha tenido acceso JALEOS, la pareja facturó mediante este negocio 539.239 euros en 2018, último ejercicio del que han publicado datos.

A pesar de la abultada cifra, los elevados costes que genera la residencia -por ejemplo, más de 350.000 euros en personal- hicieron que en ese año el resultado de las cuentas arrojase un balance positivo de apenas 900 euros, menos incluso que en 2017, cuando los beneficios fueron de 1435 euros.

Polémica

Mónica López fue investigada por TVE por deslealtad. Gtres

Aunque esta es la única empresa en la que Mónica López consta como administradora, lo cierto es que la que fuera presentadora de El Tiempo fue investigada y sancionada por TVE en 2014 por su vinculación con otro negocio de su marido que actualmente sigue en activo.

Por aquel entonces, la cadena pública sancionaba con 20 días de empleo y sueldo a Mónica López y con 15 días a sus compañeros Albert Barniol y Martín Barreiro de El tiempo por transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza, según informaron fuentes de RTVE en su momento. Esta fue la resolución llevada a cabo por el departamento de Recursos Humanos, junto con la asesoría jurídica de la Corporación, tras conocer que estos tres trabajadores, junto a varios allegados, constituyeron la empresa de servicios meteorológicos Meteoplay y el portal Prometeo.

En sus alegaciones, los afectados pretextaron que la empresa no tenía actividad. Una auditoría eximió de toda responsabilidad a Mónica López y a su equipo, asegurando que no se utilizaron en ningún caso los soportes de RTVE para conseguir el lucro de terceras empresas. Sin embargo, la pública consideró probado que los familiares de los responsables de los servicios meteorológicos de la cadena sí formaron parte del organigrama de dichas empresas, con lo que la sanción se aplicó al considerarse un acto de deslealtad, si bien no puedo calificarse de competencia desleal.

David Torres, quien también trabaja en RTVE, en concreto en los servicios informativos de Ràdio 4 en Cataluña, figura actualmente como administrador único de Meteoplay SL, una compañía que produce material audiovisual sobre el tiempo para distintos medios.

Recientemente, esta empresa ha vuelto a estar en el centro de la polémica tras conocerse que en enero de 2019 el Ministerio de Medio Ambiente le adjudicó al marido de Mónica López un contrato de tres años por valor de 600.000 euros para difundir información meteorológica en distintos medios públicos. Justo en ese año, Meteoplay SL facturó más de 399.000 euros y tuvo un beneficio de 11.267 euros.

Quién es Mónica López

Mónica López estudió Física y ha desarrollado su carrera en los medios como meteoróloga. Gtres

La presentadora de TVE se licenció en Física de la Tierra y el Cosmos en 1997 por la Universidad de Barcelona. Más allá del clima, también posee un máster en análisis político por la Universidad Abierta de Cataluña de 2016 y un curso de especialización universitaria en Marca y Comunicación Corporativa, también en el mismo año y en la misma universidad.

Después de finalizar sus estudios de física entró a formar parte de la SAM, primera empresa española dedicada a la información meteorológica. Debutó en televisión en el espacio Teletiempo de Vía Digital y después en el Canal Meteo de Canal Satélite Digital. Tras varios años probando suerte en Canal 33 y en TV3 -donde fue la meteoróloga de Els Matins de la cadena-, en 2008 llegaría su gran oportunidad recalando en RTVE.

Rápidamente, se convirtió en la directora del departamento de meteorología y presentadora del tiempo del Telediario 2 de TVE, sustituyendo a José Antonio Maldonado (75). Fue en octubre de 2008 cuando López asume el cargo de jefa de facto de los espacios meteorológicos de Televisión Española hasta la actualidad. Gran profesional, tan solo se ha ausentado de su puesto en dos ocasiones con motivo de su maternidad: la primera, entre febrero y agosto de 2010; y la segunda, entre octubre de 2011 y enero de 2012.

