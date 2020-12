1 de 12

La actriz comparte cada día sus 'looks' y demuestra que las embarazadas no necesitan vestir con piezas premamá. De hecho, arrasa con sus propuestas urbanitas y cómodas. Pero en su última publicación nadie se ha fijado en el 'oufit'. Las miradas se han puesto sobre su rostro. Se muestra diferente a las anteriores ocasiones... ¿demasiado maquillaje? ¿las hormonas? ¿excesivo uso del photoshop o los filtros? La mayoría de sus seguidores lo tienen claro, se le ha ido la mano con el retoque: "No tiene Photoshop ni nada, no parece ella!", "Será el makeup lo más seguro pero te sale la cara como muy retocada o con filtros", "¿¿¿Se puso labios??? no parece ella en la foto"... son solo algunos de los comentarios al respecto.