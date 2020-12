Raquel Hernández, la enemiga de Alba Carrillo en 'Supermodelo', se promete con un millonario turco

Corría el año 2007 cuando comenzó a emitirse la segunda edición de Supermodelo, un reality show que buscaba nuevas caras para las pasarelas nacionales e internacionales y del que salieron nombres tan populares como el de Paloma Bloyd (32 años), Noelia López (33) o Malena Costa (31). Entre el grupo de chicas seleccionado para el concurso emitido en Cuatro, se encontraba Raquel Hernández (36), una joven madrileña que se convirtió en foco de polémicas debido a su peculiar personalidad y sus enfrentamientos. Discusiones que protagonizó, en su mayoría, con una de sus compañeras que años después se convertiría en una de las tertulianas más habituales de la televisión, Alba Carrillo (34).

Su buen nivel cultural y su manera de expresarse no fue bien recibido por parte de algunas de las concursantes, que la atacaron en varias ocasiones por no tener, a su juicio, el físico estándar que debería tener una modelo. Pese a que su paso por el programa de televisión no fue todo lo agradable que le hubiera gustado, la joven logró salvarse de varias nominaciones y fue tenida en cuenta por parte del jurado. Hecho que no gustó nada a Alba Carrillo, que la atacó públicamente metiéndose con su edad, personalidad y tipo de belleza.

Raquel Hernández durante una de las sesiones de fotos en 'Supermodelo 2007'. Cuatro

Tras su salida del reality, Raquel hizo algunos pinitos en el mundo de la moda, escribió un libro contando su experiencia en la tele e inclusive se atrevió a crear su propia marca de ropa. Proyectos que la hicieron desaparecer del foco mediático y que ha dejado aparcados para vivir una relación sentimental con uno de los hombres más ricos del país del Bósforo.

Yavuz Yüksel, presidente del Grupo Yuksel, conglomerado de empresas dedicadas a la distribución de petróleo y gas en toda Europa, es uno de los líderes mundiales en este tipo de comercio. Un poderosísimo empresario que incuso cuenta con una gran influencia en la política de su tierra natal, Turquía, y que desde hace cuatro años mantiene una relación con Raquel.

Raquel y Yavuz comenzaron su amor en el 2017, conformando así una pareja que ha ocupado alguna que otra página en la crónica social turca, dada la gran relevancia del empresario. El lujo, los viajes en yet privado, los hoteles de ensueño y las marcas más selectas del mercado, son algunos de los elementos que aparecen en el perfil de Instagram de la exmodelo, que el pasado mes de noviembre anunció que esperaba su primer hijo. Una noticia que ha hecho muy feliz a la pareja y que ha sido motivo de varios festejos en los lugares más espectaculares del mundo.

Raquel Hernández junto a su prometido, el magnate turco Yavuz Yüksel. Instagram

Raquel Hernández no tiene reparos en mostrar algunos de los fastuosos regalos que recibe por parte de su prometido. Joyas, ropa y enseres de gran valor económico que la joven luce en sus apariciones públicas con el magnate. Si bien es cierto que actualmente pasa la mayor parte del tiempo en Estambul, lugar de residencia del empresario, la exconcursante de Supermodelo también visita de manera frecuente su Madrid natal. De hecho, recientemente se ha alojado, tal y cómo ella misma ha especificado en sus redes sociales, en la suite presidencial del recién reinagurado Gran Hotel Inglés, ubicado en el corazón de la capital española.

Pese a su castiza procedencia, Raquel Hernández siempre ha mostrado un gran interés por las lenguas extranjeras, especialmente el árabe. Una pasión que le abrió muchas puertas tras su fugaz paso por la pequeña pantalla. La joven ejerció labores de especialista en protocolo internacional, tarea que combinó con su formación en periodismo económico y con varias actividades en el mundo de la moda a través de la radio o la prensa escrita. Un mundo, el de las tendencias, hacia el que siempre ha estado vinculada.

La pareja espera un bebé, tal y como la madrileña anunció el pasado mes de noviembre en sus redes sociales. Instagram

La que fuera una de las primeras expulsadas de Supermodelo 2007, actualmente ha conseguido gozar de un alto nivel vida. Una mujer que prodiga frecuentemente el amor que siente hacia su pareja, a tenor de lo observado en las redes sociales, y que muy pronto tendrá entre sus brazos a un nuevo integrante de su afortunada familia.

