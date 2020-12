Muere la abuela de Ricky Merino, concursante de 'Operación Triunfo', por coronavirus

Ricky Merino (34 años), concursante de Operación Triunfo 2017, está viviendo uno de sus momentos personales más duros. El cantante se ha tenido que despedir de su abuela -la última que le quedaba-, a causa del coronavirus. Así lo ha publicado en sus redes sociales, donde ha querido compartir la triste noticia con sus seguidores.

"Quien me conoce sabe que no soy nada de compartir este tipo de cosas por aquí, pero hoy me sale hacerlo. Hoy nos ha dejado la matriarca de la familia, la última abuela que me quedaba. Era la mujer más fuerte que he conocido, no sólo físicamente sino también de espíritu", ha comenzado escribiendo Ricky en su cuenta de Instagram, junto a una bonita en imagen en la que se le ve dando un beso a su abuela.

Resignado, el cantante ha expresado que el fallecimiento de los abuelos "es ley de vida". Sin embargo, esta vez será mucho más difícil de aceptar debido a la causa de su partida. "Lo que no lo es que ella tuviese que enterrar a dos de sus hijos (uno de ellos mi padre) y tampoco lo es que haya sido por un virus que hasta hace un año no conocíamos", ha agregado el artista, quien ya perdió a su progenitor hace varios años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ricky Merino (@rickymerino)

"De verdad que no quiero sonar moralista, pero es que últimamente no dejo de ver cosas que me espantan. Ella apenas salía de casa y muy poca gente tenía contacto directo con ella desde que estalló la pandemia", ha explicado Ricky Merino, quien precisamente vio a su abuela por última vez antes de que empezara la crisis del coronavirus. De hecho, la instantánea que ha utilizado para despedirla públicamente fue de ese último encuentro.

"Esta foto es justo antes de que empezase todo, la última vez que la vi. Pensad que cualquier mínima bajada de guardia puede tener una consecuencia fatal para alguien. Cuidaos mucho, ya no sólo por vosotros, sino por los más vulnerables", ha escrito el artista a modo de reflexión. "Vuela alto abuelita Toya", ha finalizado Ricky, quien ha recibido cientos de mensajes por parte de sus seguidores, quienes han querido enviarle todo su apoyo y cariño en este momento tan difícil. Destacan los comentarios de algunos rostros conocidos como Roberto Leal (41), Máximo Huerta (49) o Blas Cantó (29).

Mi abuela, la única que me quedaba, nos ha dejado hoy por el covid. A penas salía de casa con un número muy reducido de contactos (a penas dos) desde que estalló todo. Sin hacer discursos moralistas, pensad que la más mínima bajada de guardia tiene una consecuencia en alguien. — Ricky Merino (@rickymerino) December 12, 2020

Ricky Merino también ha compartido la noticia en su perfil de Twitter, con un mensaje más breve, pero donde ha contado la causa de su fallecimiento. "Mi abuela, la única que me quedaba, nos ha dejado hoy por el covid. Apenas salía de casa con un número muy reducido de contactos (apenas dos) desde que estalló todo", ha escrito el artista que atraviesa uno de sus momentos más dolorosos.

[Más información: Ricky Merino: "Crecí creyendo que ser gay era algo malo. El referente de mi época era el caso Arny"]