Carme Chaparro se ha convertido en una mujer muy activa en las redes sociales últimamente. En su última imagen, en la que aparece muy divertida, luce una falda de Adolfo Domínguez y ha comentado todo un clásico en las relaciones entre madre e hijos. "Mi madre me preparó anoche para cenar un potaje de garbanzos con espinacas. Y pollo marinado y rebozado. Y queso con uvas. Y.... Y.... Come, hija, come, que necesitas fuerzas. Lo de "necesitas crecer" ya no me lo dice porque hace décadas que me quedé estancada en el metro sesenta y cuatro", ha revelado la presentadora para concluir con un "las madres nos ceban", en tono de broma.