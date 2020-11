8 de 12

Paca Ribes, mujer de Francisco, ha 'colgado' esta imagen junto al siguiente texto por su cumpleaños: "Como lo prometido es deuda, aquí tenéis mi suculenta tarta de cumpleaños. No queríamos una tarta tradicional. Y como la tradición es apagar una vela, pues, ale, no me lo pensé dos veces. Compré un pastel, le puse una vela, pensé un deseo y listo. El día de ayer fue estupendo mucho más de lo que yo pensaba! Pude ver un momento a mis nietos, en la calle, a la salida de su cole. Después me fui a celebrar mi día con mi love y terminamos en casa escuchando buena música y bailando. Sí, sí, bailando... como dos adolescentes, la actitud se me fue tan arriba que lo baile todo y más, como si no hubiera un mañana. Lo que sí quiero es agradeceros hoy, tantísimas Felicitaciones, tantísimo cariño. Fue increíble, también deciros que no pude contestar personalmente a cada mensaje vuestro, como ya sabéis tod@s que hago siempre. El tiempo no me dio para más! Por eso hoy desde aquí os lo quiero agradecer. Millones de besos y cariños para mi otra familia que sois vosotr@s".