Antonio Resines y Ana Pérez-Lorente se casan tras 30 años de amor

Antonio Resines (66 años) y su pareja, la productora Ana Pérez-Lorente (55), se han casado después de 30 años de amor. La pareja, que en estas tres décadas ha superado hasta dos rupturas, ha contraído matrimonio este sábado 10 de octubre en una ceremonia íntima en la que han estado acompañados por un grupo muy reducido de familiares.

El actor y su mujer tenían previsto celebrar una multitudinaria boda para festejar su amor, pero la pandemia del coronavirus acabó truncando sus planes. En vista de que la situación no mejoraba, decidieron adaptarse y darse el 'sí, quiero' con mascarillas en una marisquería, tal y como ha desvelado este miércoles la revista Semana.

Portada de la revista 'Semana' con la foto de la boda de Resines.

Entre los invitados al festejo, que ha tenido lugar en un local muy cercano a la residencia de la pareja, ha estado Ricardo Fernández (37), el único hijo del actor, fruto de su primer matrimonio con Marisol de Mateo. Antonio y Ana posaban sonrientes a las puertas de la marisquería para los medios que aguardaban su llegada. Lo hacían ataviados con elegantes y sencillos looks que, además, fueron plasmados fielmente en los muñecos de la tarta nupcial, siendo este el detalle más original de la boda.

Según informa la citada revista, los novios salieron del íntimo banquete con numerosos obsequios que recibieron de sus seres queridos en esta boda especial que, a pesar de las restricciones, ha supuesto para la pareja un sueño cumplido. "Ha estado todo muy bien, estamos muy contentos", declaraba el actor antes de volver a casa.

30 años de amor

Antonio y Ana han superado dos crisis en su relación. Gtres

Como suele pasar en las relaciones más longevas, la pareja formada por Antonio Resines y Ana Pérez-Lorente no ha estado exenta de obstáculos. Y es que el actor y la productora han protagonizado dos sonadas rupturas que, sin embargo, no han logrado dinamitar su relación definitivamente.

Tras la última reconciliación, decidieron que estarían "juntos hasta la muerte", pero durmiendo en camas separadas, algo que ambos siguen haciendo actualmente, incluso cuando se hospedan en hoteles, tal y como el propio Resines narró en Mi casa es la tuya.

En ese programa, el que fuera presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas relató cómo conoció a Ana: "Nos encontramos en un semáforo, ella iba con una amiga y yo con un amigo. Ellas ligaron con nosotros, fuimos a tomar algo... y hasta ahora".

La pareja ha confesado que duerme en camas separadas. Gtres

La mujer del actor también habló ante las cámaras del programa de Bertín Osborne (35) sobre la noche en que se conocieron: "Yo iba con mi amiga y me dijo de repente: 'Nos siguen'. Así que le dije: 'Vamos a separarnos, tú vete hacia tu casa y vemos qué hacen'. Y efectivamente nos seguían", desvelaba.

Tras la primera noche juntos, Ana y Antonio no volvieron a verse hasta tres meses después porque él no había apuntado el teléfono de ella. "Me lo encontré un día por sorpresa en Sol, le dije '¿sabes quién soy?' y me dijo 'Estoy harto de que cada vez que nos encontramos me preguntes eso. Eres Ana'. Y ese sábado me llamó, quedamos y hasta ahora".

