La historia de amor de Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart, en imágenes

Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart y Solís se conocieron hace ahora siete años, cuando ambos estudiaban en The College for International Studies, en Madrid. Sin embargo, no fue hasta 2015 cuando se les vio juntos por primera vez en unas imágenes publicadas por la revista '¡Hola!'. Un año más tarde, la pareja oficializaba su relación acudiendo junta a la Feria de Abril de Sevilla.

A pesar de su evidente interés mediático, los duques de Huéscar siempre han tratado de mantener su relación y su vida privada en la más estricta intimidad, rehuyendo de las polémicas que rodean a sus respectivas familias.