María Pombo, las cinco cosas que no sabías de la influencer madrileña

María Pombo (25 años) se sienta esta noche en El Hormiguero por primera vez. Una noticia que desveló Pablo Motos (55) el pasado jueves y de la que ella misma se hizo eco en sus stories de Instagram, la red social que se ha convertido en su principal herramienta de trabajo y en la que supera el millón y medio de seguidores. Su éxito ha sido tal, que Forbes la ha catalogado como una de las 100 mejores influencers de nuestro país. De hecho, es la portada de su última edición.

A día de hoy, María Pombo no solo se dedica a su cuenta de Instagram. Es imagen de reconocidas marcas como Bobbi Brown, hace colecciones para otras firmas como Agatha París, tiene sus propias empresas de moda -Tipi Tent y Name The Brand- y es una de las organizadoras de Suave Fest, un festival de reguetón que tuvo lugar por primera vez el año pasado en Madrid. Todas estas, experiencias que, prácticamente a diaro comparte con sus followers. No obstante, a pesar de que hace pública gran parte de su vida profesional y privada, hay algunos aspectos de la influencer que no son tan conocidos. Al menos, en redes sociales.

1. Es descendiente de escritores y periodistas

A María Pombo, el talento de la comunicación le viene por herencia. Es tataranieta de la escritora Concha Espina, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1927 por la novela Alta mayor y bisnieta del también escritor Víctor de la Serna Espina. Además, sobrina-nieta de los periodistas Jesús de la Serna Gutiérrez-Répide, quien fue subdirector de El País y presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, y Víctor de la Serna, quien ejerce de crítico gastronómico en El Mundo.

Aunque María Pombo se desligó de esa línea profesional, su buena capacidad para comunicar es evidente. De ahí que haya conseguido una comunidad que super el millón de personas. Más allá de sus cuenta de Instagram, la influencer es la encargada de la comunicación y estrategia de sus negocios.

2. Vivió en Canadá y Estados Unidos

María Pombo no solo sabe expresarse en español. En más de una ocasión, la influencer ha demostrado que domina perfectamente el inglés. Un idioma que aprendió en Canadá y Estados Unidos, cuando se fue de intercambio entre 2010 y 2012. Un año en cada país.

De Estados Unidos no solo se llevó el inglés, sino también grandes afectos. Su "familia americana", incluso, estuvo en su boda con Pablo Castellano, celebrada en verano de 2019. Este viaje, además, fue el inicio de un gran éxito. Y es que fue durante su estancia en el país norteamericano, cuando María Pombo se abrió su perfil de Instagram. Entonces, en España, esta red social seguía siendo desconocida.

3. Comenzó a estudiar Turismo y Protocolo

A sus 18 años, después de su estancia en Estados Unidos, María Pombo comenzó a estudiar Turismo y Protocolo, una carrera que ya había hecho su hermana Lucía y que según ha confesado en alguna ocasión, no la motivaba. Tras el éxito conseguido en redes sociales, la dejó aparcada. Finalmente, se centró en su cuenta de Instagram y sus otros negocios.

4. Es la expareja de Álvaro Morata

Antes de comenzar su relación con Pablo Castellano, María Pombo fue novia de Álvaro Morata (27). De hecho, son muchos los que apuntan que parte de su fama se debe a este romance. Entonces, la influencer acompañaba al futbolista a varios de sus partidos e incluso, lo apoyaba a través de sus redes sociales.

Ahora, cinco años después de su ruptura, ella se encuentra felizmente casada y a punto de convertirse en madre de un niño al que llamará Martín. El deportista, por su parte, está casado con la influencer italiana Alice Campello (25) y acaba de recibir a su tercer hijo, Edoardo.

5. Podría estudiar un Máster

Aunque dejó aparcada su carrera universitaria, en conversaciones con Forbes, María Pombo reconoció que estudiar un Máster es uno de sus planes a futuro. Eso sí, todo dependerá de su éxito en Instagram.

"Es indudable que todos podemos llegar a pasar de moda, así que, si las cosas se relajan en algún momento, me gustaría hacer un máster en Marketing o en Empresariales, para poder fomentar mis empresas y que sigan teniendo éxito en el futuro", comentó la influencer a la citada publicación

