2 de 12

El escritor ha compartido en su red lo que sigue: "Mi madre me enseñó a pintar. Mi padre me compró una caja de pinceles. Aprendí más en el taller de Juan Mora, en #Buñol. Y luego hacía copias de grandes obras que me gustaban para vendérselas a las vecinas. Esta imitación de Paul Cézanne sigue en mi casa". Los que lo siguen se han quedado maravillados: "Cómo se nota que en casa te dotaron del buen gusto, esas pinceladas son muy vivas, tienen mucha luz. ¡Ganas de verte manchando una tablilla entelada!", "El pintor nace, no se hace. Y tú naciste artista", "He buscado el original, no lo conocía... Me encanta también el tuyo, escritor, y Cézanne y las clases de pintura me llevan derecha a tu última novela, ay".