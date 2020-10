Enrique Ponce se estrena como cantante de la mano de Julio Iglesias

Desde que anunció su ruptura con Paloma Cuevas (48 años) y se dio a conocer su relación con Ana Soria (21), Enrique Ponce (48) no ha dejado de protagonizar titulares. Desde entonces, su vida ha experimentado numerosos cambios, incluso a nivel profesional. Más de allá de continuar en los ruedos, el diestro estaría formalizando su carrera como artista. Una faceta que, sobre todo, conoce su círculo más cercano y en la que contaría con el apoyo de su novia.

Enrique Ponce ha grabado su primer disco y está negociando con varias discográficas su salida al mercado según ha desvelado Diez Minutos. Un material que reúne de 10 canciones, una de ellas, un dueto con Julio Iglesias (77), con quien mantiene una estrecha relación. También se comenta que Estrella Morente (40) podría colaborar con el diestro. Sin embargo, hasta ahora no hay nada confirmado.

De acuerdo con la citada revista, el disco está producido, compuesto y dirigido por Mónica, Pedro y Juan Fernández, los hermanos que forman el grupo Materia Prima. "Todo el que lo ha escuchado se ha quedado impresionado", confesó Mónica a la publicación. Con ellos, precisamente, Enrique Ponce se subió a los escenarios, en un concierto benéfico, y grabó su primera canción en 2017. Un sencillo titulado Háblame bajito, del disco Materia flamenca.

Enrique Ponce siempre ha sido un gran aficionado a la música. De hecho, no solo es amigo de Julio Iglesias, sino también del cantante mexicano Luis Miguel (50), quien interpreta uno de los géneros favoritos del torero: las rancheras.

Mientras Enrique Ponce debuta en la música y continúa con sus compromisos taurinos, Ana Soria seguirá con sus estudios de Derecho. Eso sí, a distancia para acompañar a su novio en los ruedos. En las próximas semanas, de hecho, el diestro comenzará una gira por América.

Ana Soria, además podría debutar en el mundo de la moda como imagen de El Capote, una firma de ropa que se ha interesado en la novia de Enrique Ponce como fichaje estrella para promocionar su próxima colección. "Nos encantaría tenerla de imagen, sí se lo hemos dicho. Es muy guapa y tiene estilazo. Y además está con Enrique, que ha hecho de modelo para nosotros y es mi primo. No puedo quererlo más. Sí se lo hemos dicho, pero no nos ha dicho absolutamente nada todavía porque imagino que no es el momento", confirmó Rafa Dona, creador de la marca española.

Aunque Ana Soria no ha aceptado la propuesta, la firma parece interesarle. Al menos, en términos de estilo. Así lo confirmó Rafa Dona y la última publicación compartida por la almeriense en su perfil de Instagram, en la que se le ve luciendo unas zapatillas de la marca. Las mismas que lleva Enrique Ponce.

Enrique Ponce y Ana Soria, durante el verano. Gtres

Según pudo conocer JALEOS, los creadores de la marca, íntimos amigos de Enrique Ponce, contactaron primero con el diestro. Al torero no solo no le extrañó la oferta, sino que le pareció "muy acertada". Considera que Ana reúne los requisitos de imagen que la marca reclama.

Ahora, mientras anima a su novia a incursionar en el mundo de la moda, él debuta como cantante y de la mano de uno de los mejores artistas de nuestro país. Por su parte, Paloma Cuevas sigue a la espera de la firma del divorcio para oficializar, finalmente, su separación. Enrique Ponce se resiste. Solo falta su firma, pero tarda en llegar. Se informa a este medio que los abogados del todavía matrimonio tienen el divorcio "parado" a la espera de esta rúbrica. La de Paloma ya está estampada.

