Alessandro Lequio recuerda a su hijo Álex con un emotivo mensaje y una foto muy especial

Desde aquel fatídico 13 de mayo en el que Álex Lequio se despedía de la vida tras haber estado luchando contra un cáncer más de dos años, sus padres no dejan de recordarle cada día. Muy a menudo, Ana Obregón (65 años) y Alessandro Lequio (60) cuelgan mensajes en sus redes sociales con los que se desahogan y muestran el cariño tan inmenso que siguen sintiendo por el joven y sobre todo, todo el dolor que sienten al ver que no está.

En esta ocasión ha sido el colaborador de El programa de Ana Rosa quien ha decidido colgar una fotografía de su hijo siendo pequeño con un mensaje muy claro: "Never stop thinking about YOU" -Nunca paro de pensar en ti-. Y es que si hay algo que tenemos más claro que nada es que tanto él como Ana Obregón no dejan de pensar en Álex Lequio.

Hace unas semanas se cumplían cuatro meses desde que el joven empresario falleció y el dolor es inmenso. Ana Obregón confesaba esta semana haber pasado el peor verano de su vida, cerrando la puerta ya estos meses en los que no ha podido aún superar la pérdida de su hijo.

Ver esta publicación en Instagram Never stop thinking about YOU#alessforever #lequiocity Una publicación compartida de Alessandro Lequio Sr (@alessandrolequiosr) el 26 Sep, 2020 a las 11:37 PDT

Alessandro Lequio se incorporó a su programa de televisión al poco tiempo de enterrar a su hijo, lo que significó para él una oleada de aire fresco y una ayuda, ya que con esto entraba en rutina y podía tener la cabeza ocupada durante su tiempo colaborando.

El peor verano de Ana Obregón

El pasado 22 de septiembre y coincidiendo con la llegada del otoño, Obregón publicó dos hermosas fotografías junto a su único vástago. Un par de imágenes muy significativas en las que aparecen juntos y felices en las playas de Palma de Mallorca, el lugar donde han pasado todos los veranos de la vida de Álex.

Junto a las instantáneas, Ana añadió una preciosa carta, llena de fuerza y superación, en recuerdo de su hijo. "Así despedíamos uno de los 27 veranos que me regalaste y que fueron los más felices de mi vida. Gracias, mi Áless, por tanto, amor", comienza la misiva.

Y continúa: "Me toca decir adiós al primer verano sin ti, el más triste de mi vida y aprender a respirar de nuevo, aprender a vivir con este dolor sabiendo que 'las huellas de las almas que caminaron juntas jamás se borraran'. También me toca dar la bienvenida y desearos un otoño lleno de salud y responsabilidad para acabar con esta pandemia, sin olvidarme jamás de mandar toda mi fuerza y la de Aless desde el cielo a todos los que estáis luchando contra el maldito cáncer. Si cierro los ojos escucho su voz diciendo: 'animo luchadores'. #AlessForever".

[Más información: La nueva vida de Ana Obregón tras su verano más triste: su día a día sin Álex y sus planes laborales]