Marta López: "Me enteré de mi despido por la tele, igual que todos"

Marta López (46 años) es sinónimo de ave Fénix. No hay reto que se le resista, no hay meta que no alcance, no hay obstáculo que no termine sorteando. Ha sido dueña de varias discotecas, de algunas tiendas de moda nupcial, dirige un conocido catering en Madrid -El Búho Catering- y en breve pondrá en marcha una aplicación para encontrar pareja. Según sus propias palabras, "una aplicación para hacer muchos planes, superdivertida" y a la que no podrá acceder todo el mundo.

Pero Marta López ha sido noticia recientemente por un asunto desagradable que, afortunadamente para ella, se ha resuelto de la mejor manera. El pasado 20 de agosto, Mediaset España emitía un comunicado en el que informaba de que dejaba de contar con las colaboraciones de López por "conducta irresponsable ante las medidas de prevención anti-Covid-19".

23 días más tarde, la tertuliana volvía al plató de Sábado Deluxe y en apenas 15 minutos de entrevista -no hubo más tiempo al tratarse de una última silla- explicó algunos asuntos relativos a su polémico despido que ahora desarrolla detalladamente en este diario.

La colaboradora ha concedido a JALEOS su primera entrevista a un medio escrito después de su incorporación a su trabajo en Sálvame y Ya es mediodía.

Marta, ¿qué ha pasado?

Pues que se ha liado todo un poquillo, pero finalmente... Bueno, ha habido un error, pero ya estoy en mi sitio otra vez.

¿Cuál ha sido exactamente la confusión?

Yo di un falso positivo. Se me repitieron las pruebas y en todas di negativo. Entonces, en ese tiempo, en el tiempo en el que esperé a que me dieran los resultados de las segundas pruebas, siendo aún supuestamente positivo en covid, yo puse en mi Instagram un vídeo de mi coche en el lavadero. A ver, te cuento: cuando a mí me dijeron que era positivo, yo llamé a mi cuñado y le dije 'ven a por mis hijos, llévalos a la Seguridad Social y que les hagan las pruebas, tráeme comida'... Entonces después él cogió el coche y lo metió en el lavadero. Subió una historia de ese momento y como yo soy embajadora de un renting, pensé que me serviría como publicidad para mi Instagram. La subí a mis redes sociales y en Telecinco lo vieron. Entonces desde allí pensaron, "¿pero estás tonta? ¿eres positivo en covid y estás en la calle?" ¡A la calle! Ahí fue cuando tomaron la decisión de que no volviera.

¿Cómo se resolvió aquello?

A mí me contaron por lo que fue y entonces yo les mostré las pruebas, les enseñé que no era yo. Cogimos las historias del Instagram de mi cuñado, ahí pone la hora, el día y todo. Las mías fueron el día después, entonces se dieron cuenta de que ahí había habido un error.

¿Cómo se enteró de que dejaban de contar con usted? Había stories suyos viendo Sálvame momentos antes de que Kiko Hernández leyera el comunicado

Yo me enteré por la tele como todos vosotros. Bueno, justo dos minutos alguien me llamó, pero no era nadie para darme información ni nada. Yo no tengo Twitter y lo habían colgado en Twitter... En fin... Pero vamos, como todo el mundo.

¿Qué fue lo primero que hizo?

Preguntar qué ha había pasado, claro. De todas formas no me preguntes más de esto, por favor...

¿Es verdad que ha perdido 13 kilos en 23 días?

Nadie ha dicho que he perdido 13 kilos en 23 días. No es verdad. Yo he dicho que en total he perdido 13 kilos, pero en un mes habré perdido cuatro o cinco. Empecé a adelgazar porque quise y luego justo, evidentemente, este último mes que he estado mal, pues he tenido el estómago cerrado y he comido menos. Pero de salud estoy perfectamente,

¿De quién ha recibido apoyo y de quién no?

He recibido muchísimo apoyo de muchísimos compañeros, de mi familia, de mis amigos, de mi gente... Sé que me preguntas por compañeros. Por eso te digo que he recibido el cariño de muchos. Y de los que no, pues... ya está. Ya me he dado cuenta de muchas cosas.

¿Hay decepción de alguien en concreto?

Me ha decepcionado Lydia Lozano, pero bueno, yo es que no quiero hablar de nadie.

Su pareja, Efrén, también tuvo que subir una prueba para demostrar que estaba sano

Efrén es mi gran apoyo. Está ahora aquí conmigo, al pobre le decían también que si tenía covid. Y mira, ni lo tenía él ni lo he tenido yo. Nada. Lo hemos pasado los dos muy mal, pero sabíamos que se iba a solucionar porque lo peor de todo es que la gente se metía con Telecinco y Telecinco ha actuado como debía actuar cualquier empresa en una situación así.

¿Siempre tuvo claro que no demandaría?

No estoy acostumbrada a morder la mano que me ha dado de comer durante 20 años. Ellos actuaron correctamente: pensaron que una trabajadora suya estaba en la calle siendo positivo e hicieron lo que tenían que hacer. Y después han hecho lo que tenían que hacer cuando han visto que no fue así: he vuelto al trabajo tan normal y punto.

¿Cómo son sus colaboraciones ahora?

Como antes. Todo sigue igual.

¿Cómo van las cosas con Efrén?

Pues como podemos (risas). Poquito a poco iremos haciendo el camino. No tenemos ni idea, no lo sé.

¿Bien con él?

Encantada de la vida. Ya veremos, a ver cómo lo hacemos, andaremos el camino que se nos ponga y ya está.

