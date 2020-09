1 de 8

El hijo de Isabel Pantoja ha hecho saltar las alarmas con su última publicación en Instagram. El cantante aparece en la cama con mala cara. Además, en la descripción revela el peor de los temores: "Tengo el cuerpo un poco cortao'. No tengo fiebre, no se alarmen, pero sí me encuentro rarete". Una confesión que ha hecho que muchos seguidores le recomienden aislarse por si está contagiado de Covid-19, mientras que otros le recuerdan que existen muchos otros virus y que no tiene por qué preocuparse en exceso.