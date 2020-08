1 de 8

La hija de José Ortega Cano ha respondido a su ex, Kiko Jiménez, que hace unos días hablaba públicamente del acto de conciliación al que ambos están llamados el próximo 1 de octubre por las demandas cruzadas que tienen. No se sabe si la joven decidirá asistir o continuar con la batalla legal, pero por el mensaje que acompaña esta foto parece que tiene un plan perfectamente trazado: "No es suficiente ser un buen jugador, se debe también jugar muy bien", escribe.