La romántica y lujosa ruta de Paula Echevarría y Miguel Torres por España

Tranquilidad, relajación y sobre todo, mucho amor. De esto han presumido Paula Echevarría (42 años) y Miguel Torres (34) en las últimas semanas, mientras disfrutan de sus vacaciones. Un tiempo que han utilizado para recorrer diferentes ciudades de España.

La ruta de la pareja comenzó en Asturias, lugar de origen de la actriz, quien aprovechó para reencontrase con su familia tras los meses de confinamiento. "¡Por fin! Nunca la expresión 'ver la luz al final del tunel' había tenido tanto sentido", escribió Paula Echevarría en su cuenta de Instagram, junto a un vídeo que revelaba que estaba en camino a su tierra. Además de dejar constancia de sus acostumbrados looks en sus redes sociales, la protagonista de Velvet fue vista por las calles de Candás, antes de reunirse con los suyos en un restaurante, presumiendo de su idilio con Miguel Torres y siguiendo las medidas de seguridad. En las imágenes se ve a la pareja de la mano y utilizando mascarillas.

Paula Echevarría y Miguel Torres, en las calles de Candás, Asturias. Gtres

Tras su escapada al norte, ambos regresaron a Madrid, pero solo por unos días. Pues poco después continuarían sus vacaciones en el sur de nuestro país. Marbella fue el siguiente destino que escogieron Paula Echevarría y Miguel Torres para seguir con su ruta por España. Allí, donde vivió el exfutbolista mientras jugaba en el Málaga, disfrutaron del buen tiempo y la buena compañía. La propia actriz, de hecho, compartió en sus redes sociales una imagen junto a una pareja de amigos, con quienes compartieron en una terraza marbellí. La protagonista de Si yo fuera rico y el deportista, también aprovecharon para hacer turismo. Según lo publicado por Paula en su cuenta de Instagram, Puerto Banús fue uno de los sitios visitados.

Durante su estancia por la Costa del Sol, la intérprete y Miguel Torres se alojaron en el Hotel Don Pepe Gran Meliá, uno de los más lujosos de la ciudad. Este, situado en pleno Paseo Marítimo y a pocos minutos del centro de Marbella, cuenta con las mejores instalaciones: camas balinesas al borde de la piscina, jardines tropicales y una diversidad de propuestas gastronómicas. Destaca el Asador T-Bone Grill by Matías Gorrotxategui, considerado el mejor asador de carne de España. Alojarse una noche en este resort podría superar los 400 euros.

Después de unos días de playa, la pareja volvió a su casa en Madrid, donde rehicieron las maletas para viajar a las Baleares. En concreto, a Menorca, su tercera parada de esta ruta por España. Allí se están hospedando en el Hotel Meliá Cala Galdana, uno de los más exclusivos de la isla, donde la actriz ya había estado años atrás y donde una noche puede costar, dependiendo de la habitación, entre 700 y 2.000 euros. A juzgar por las imágenes difundidas por la propia actriz, Paula y Miguel podrían estar en una de las más grandes y caras. Según ha reseñado la intérprete en sus redes sociales, a este viaje los ha acompañado su hija Daniella (11), fruto de su relación con David Bustamante (38).

Menorca ha sido el escenario para perfecto para que la pareja protagonizara uno de sus momentos más románticos. "All you need is love", escribió este domingo la actriz junto a una imagen en la que aparece besando a Miguel Torres durante la puesta de sol.

De momento se desconoces cuál será el próximo destino de la pareja y si continuarán su ruta por España. Pero, teniendo en cuenta que Paula Echevarría es muy activa en sus redes sociales, es muy probable que deje constancia en su perfil de Instagram de los viajes que están por venir.

