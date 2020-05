1 de 8

La actriz practica deporte de lunes a viernes, y se nota en su esbelta figura. Sin embargo, este miércoles prefería cambiar a su entrenador Iñaky García por la piscina, y así lo demostraba con esta espectacular fotografía que no deja de generar comentarios y piropos. Pero hay quien también se ha fijado en otro detalle. "¿Ya no estás con Miguel? Que hace tiempo que no salís en fotos juntos", se podía leer en algunos comentarios. Sin embargo, otros muchos usuarios aseguran que el hecho de que no aparezca en las fotos de la actriz es debido a las críticas que recibía cuando lo hacía.