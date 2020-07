José Corbacho se somete a un trasplante de riñón y desvela su enfermedad crónica

"Termina una etapa", con esta frase comenzaba José Corbacho (54 años) a desvelar el gran secreto que lleva años guardándose para sí. El actor, que siempre ha siendo muy discreto con su vida privada, ha contado a sus seguidores de Instagram el duro reto al que se ha enfrentado tras lidiar durante años con una grave enfermedad. "Hace tres años me comunicaron que mi insuficiencia renal crónica me llevaría a tener que pasar por un trasplante de riñón. Y ese momento ha llegado", ha dicho el cómico en su última publicación, a la que ha acompañado de un vídeo en el que se le puede ver visiblemente más delgado y conectado a un gotero de hospital. Escrito en el que ha plasmado cómo se siente en estos complicados momentos.

"Recuerdo hace cuarenta años mi primera visita a la Fundació Puigvert. Nos recibió el Doctor Puigvert, vestido con su característica pajarita, que me arrancó una sonrisa cuando explicaba que no podía llevar corbata porque siempre acababa metiéndola en los frascos de orina de los pacientes que visitaba", añadía del director de cine, que constataba así que su dolencia viene de muy atrás. Un escrito en el que, además de dar las gracias a todos los doctores y a los respectivos equipos sanitarios que le han atendido durante todos estos años, ha querido recalcar el importante papel que está teniendo en estos momentos la que es una de las personas más importantes de su vida: su hermana.

"Permitidme la licencia de dar el último agradecimiento a mi hermana Yolanda. La donante. Le debo la vida. Así de simple. Gracias por tu generosidad infinita", añadía el polifacético humorista, que pretende cerrar con esta operación el largo camino que ha recorrido con su enfermedad. "Se cierra una etapa, pero se abre otra", ha dicho Corbacho, que ha adelantado cómo se encuentra tras el trasplante: "El trasplante ha ido muy bien y todos los inputs de esta primera semana están siendo muy positivos".

Por último, el actor ha aprovechado la ocasión para defender uno de los elementos más importantes del Estado del Bienestar: la Sanidad Pública. Un alegato en el que ha querido recordar su importancia. "Toca decir en voz alta que cuando convives con ellos cara a cara te das cuenta de la importancia de nuestra Sanidad, y en estos momentos más que nunca. Ellos están ahí, jugándose la vida, en primera línea, cuidándonos. A todos, incluso a los irresponsables que creen que la salud es algo que se nos da de por vida, sin darnos cuenta que es lo que más echamos de menos cuando nos falta. Este agradecimiento es obviamente es extensible a todos los hospitales de nuestro país. GRACIAS", ha añadido. Una confesión cargada de emoción que ha finiquitado esbozando el emblemático The show must go on.

[Más información: José Corbacho, el concursante más polifacético de 'MasterChef']