Nuria Roca, sobre su marido Juan del Val: "Es políticamente incorrecto y le da igual lo que digan"

Nuria Roca (48 años) y Juan del Val (49) conforman una de las parejas mediáticas más sólidas del panorama nacional. Un matrimonio que despierta mucha curiosidad entre el público dada la naturalidad que tienen a la hora de tratar temas que son catalogados de 'tabú'. De sobra consolidada en la pequeña pantalla, la valenciana ha alcanzado la estabilidad en lo personal, familiar y profesional. Una etapa bastante buena que en los últimos meses no ha estado exenta de algún que otro susto. Tanto la presentadora como el escritor contrajeron el coronavirus a comienzos de la pandemia, una situación que supieron gestionar a tiempo tanto en su puesto de trabajo como en el ámbito doméstico.

Los meses han pasado, y la familia Val-Roca han querido dejar aparcadas sus obligaciones y olvidar los meses de encierro haciendo un poco de turismo nacional. Una escapada a Menorca que han plasmado a través de sus redes sociales y de la que Nuria ha hablado una entrevista que ha concedido a JALEOS.

La hemos visto a través de las redes sociales que ha estado en Menorca, ¿Qué tal su estancia en la isla?

Ya me he vuelto, he estado solo una semanita por cuestiones de trabajo e intendencia familiar, así que han sido unas vacaciones más breves. Pero a ver si en agosto puedo volver. También estaré unos días en Valencia y así me reparto un poco.

¿Cómo está viviendo la adecuación a la denominada 'nueva normalidad'?

Creo que todos hemos salido con muchas ganas, demasiadas, de normalidad y la normalidad no es tal. Es todo diferente completamente, y te das cuenta cuando sales de tu entorno. En cuanto abrieron fronteras de comunidades yo me fui a mi casa, a Valencia, a ver a mis padres y demás. Ahí me di cuenta de que todo estaba un poco raro, porque salíamos del confinamiento y estábamos todos en esa fase de adaptación. Ahora que nos hemos ido de vacaciones como si fuera un verano más, porque yo pretendía darles un poco de sensación de normalidad a los niños, lo intentas pero no está nada igual ni mucho menos. La gente está preocupada, no sonríen, no les ves las caras... Lo sitios están llenos pero la gente mira con sospechas, es todo raruno la verdad.

¿En su familia cómo han vivido el confinamiento?

Nosotros lo hemos vivido bastante bien dentro de lo que cabe. La situación ha sido chocante para todos, ponías las noticias y te sorprendías con esa auténtica barbaridad de muertos que se registraban cada día. Pero nosotros, afortunadamente, hemos estado en casa, tenemos la suerte de tener un jardín pequeñito y hemos podido, dentro de lo que cabe, respirar un poco. Y luego hemos estado trabajando. Mi marido cogió el coronavirus al principio, estuvo dos semanas aislado, y luego ya cuando él salió dio negativo y yo dí positivo. Así que nosotros lo hemos pasado. Cuando terminamos la cuarentena ya pudimos ir a trabajar a El Hormiguero. Nosotros hemos estado trabajando con el equipo todo este tiempo, así que ha sido una vía de escape. Los espectadores han podido tener un poco de normalidad viéndolo y a los que tabajábamos ahí, aunque ha sido duro, pues también.

¿Cómo vivieron su marido y usted la infección del Covid?

Nada, totalmente asintomáticos. Por eso desde el primer momento entendimos la necesidad de hacerse los test. Cuando tu tienes síntomas te proteges y tomas medidas, pero siendo asintomáticos no lo sabes. Por lo que es muy importante hacerse las pruebas aunque no te sientas enfermo. Nosotros estábamos perfectamente y por hacernos los test pronto supimos que nos teníamos que aislar y así no contagiar al resto del equipo. Si no imagínate, los hubiéramos contagiado a todos y no se podría haber hecho el programa. Eso trasladado a cualquier ámbito laboral es un auténtico drama.

La presentadora y su marido contrajeron el Covid al comienzo del confimaniento. Gtres

Manifestó su apoyo en Instagram a su hijo cuando realizó la Selectividad , ¿Cómo ha afrontado esta prueba en un momento tan complicado?

Ay sí, el pobre. Pues mira a toda esa presión, incertidumbre y desasosiego que se tienen en esos momentos, que no sabes bien qué vas hacer en el futuro y tienes 18 años, se le suma una pandemia y toda la familia concentrada en un mismo lugar. Es muy complicado. No es lo mismo estudiar así que como yo lo hice, cuando estudié la Selectividad yo que me iba a la biblioteca por la mañana, me iba a casa y tenía mis espacios. Creo que para ellos ha sido muy complicado, tener que lidiar con esta situación estando en casa y teniendo que estar concentrados... Creo que es una generación que no lo ha tenido fácil, así que a ver si por lo menos tienen suerte.

¿Sus hijos han pasado el Covid?

No lo sé, ellos no se han hecho el test. Los médicos nos dijeron que al haberlo tenido los dos lo lógico es que lo hayan pasado, pero no se han hecho la prueba. Así que a ciencia cierta no lo sé. Yo tengo anticuerpos, pero Juan tiene una carga de anticuerpos brutal y ha sido asintomático, una de las cargas víricas más elevadas. Esto demuestra que el haber estado súper mal no significa tener más carga vírica.

¿Porqué crees que Juan y usted resultan una pareja tan atractiva para los medios?

Somos una pareja que lleva 20 años junta y no somos objetivo de la prensa rosa como tal, pero yo creo que eso tiene más que ver con la personalidad de cada uno. Es cierto que Juan no era tan conocido hasta hace poco tiempo, ha estado más en un segundo plano. Pero luego salió un poco más a la palestra cuando ganó el Premio Primavera y comenzó a escribir el solo y demás. Luego es que es un tipo al que le importa muy poco lo que piense la gente, es muy franco y muy directo hablando, y esa verdad a día de hoy se agradece. Yo soy más políticamente correcta, aunque es cierto que he aprendido con el tiempo, pero él es muy políticamente incorrecto (risas). Así que creo que en esta sociedad filtrada que tenemos, una sociedad de redes sociales donde todo tiene un matiz de felicidad, cuando uno saca los pies del tiesto y dices lo que piensas con franqueza la gente te lo agradece. Además que no quedas indiferente ante la gente, y eso es muy valioso.

Nuria Roca y Juan del Val en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio. Gtres

Su marido se ha hecho un gran hueco en el mundo de la literatura.

La verdad es que sí. Una de las razones por las que hemos estado solo una semana a Menorca es que está preparando la entrega de su próxima novela y está totalmente aislado.

¿Cuando tiene previsto retomar las grabaciones de 'El Hormiguero'?

Ahora están poniendo repeticiones, pero todo está preparado para que volvamos en septiembre.

Nuria Roca en la última temporada de 'El Hormiguero'. Gtres

¿Algún plan que vayan a realizar este verano?

Este año apostamos por turismo nacional. Yo la verdad es que desde hace muchísimos años tengo por normal ir a Nueva York, si es una vez bien y si son tres pues también, pero este año no. Este año va a ser un verano un poco raro para mí. Pero seguramente iré de nuevo a Menorca y a Valencia, que si no me riñen (carcajea la presentadora).

