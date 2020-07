Paz Padilla se cae de la lista de jurados de 'Got Talent'

Este jueves el Teatro Coliseum de Madrid se vestía de gala para albergar las grabaciones de Got Talent. Todo está listo para que tenga lugar la próxima edición del formato que emitirá Telecinco este invierno, una labor nada fácil dadas las circunstancias que conllevan la denominada 'nueva normalidad'. Nervios, brillo y mucho show copaban las instalaciones del citado teatro de la Gran Vía, una cita en la que no estuvo una de las mujeres que han estado presentes en las últimas ediciones del popular programa de televisión: Paz Padilla (50 años).

Edurne (34), Risto Mejide (45) y Dani Martínez (37) son miembros del jurado de la sexta edición de Got Talent España, nombres entre los que no está el de la popular gaditana. Tres vistosos sillones presiden la platea de la conocida sala madrileña, lugar al que vuelven después de un año, pero esta vez sin la cómica. Si bien es cierto que la presentadora de Sálvame ha puesto la guinda de humor en las últimas emisiones del formato, parece que en esta ocasión el programa ha optado por no contar con ella. Decisión que ha dejado perplejos a parte del equipo que trabajan en el concurso, tal y como puede confirmar JALEOS.

Risto Mejide, Paz Padilla, Santi Millán, Edurne y Dani Martínez en la presentación de 'Got Talent' 2019. Gtres

Pero la participación de Paz Padilla en el formato más internacional de Telecinco no solo ha contado con risas, y es que la gaditana ha sido protagonista de alguna que otra polémica por la que ha sido duramente criticada en las redes sociales. Durante la emisión de la final de la última edición, en diciembre del 2019, los comentarios de la actriz a uno de los finalistas la pusieron en el punto de mira. Tras la actuación de uno de los finalistas, el jurado decretó que la perfomance no había contado con el nivel esperado. Un juicio de valor que dicho concursante aceptó de buen agrado y que asumió con el siguiente comentario: "Ya me habéis hecho el mejor regalo de mi vida, que es estar hoy aquí. Llevo 25 años dedicándome al mundo de canción". Una declaración ante la cual Paz Padilla dijo: "Sin cobrar, ¿no?". Una frase que esbozó en tono jocoso y que no fue bien acogida por parte del público. "Imbécil", "despreciable" o "patética", fueron, entre otras lindezas, los apelativos que utilizaron para referirse a la gaditana algunos usuarios de las redes sociales. Insultos a los que, sin embargo, no dedicó mayor atención.

Pierde dos trabajos en 2020

Si bien es cierto que el 2020 no está siendo un buen año para nadie, parece que en el caso de Paz Padilla la situación está siendo especialmente complicada. En el mes de febrero, la humorista perdía a su madre, Lola Díaz, a los 91 años de edad. Fallecimiento que ha supuesto un amargo trago para la artista, tal y cómo ella misma lo ha reconocido en varias ocasiones.

Además, la andaluza se encuentra en un momento profesional algo confuso, ya que además de su no participación en Got Talent 2020, a finales de junio se daba a conocer la noticia de que La que se avecina ya tenía fecha de cierre. Un adiós definitivo de la serie más vista de Telecinco donde Padilla ha trabajado desde el 2012. Paz acaba de terminar el rodaje de la que ha sido la serie estrella de Mediaset en la última década. Grabaciones que están cargadas de emoción, dada la extraordinaria confianza que se ha generado entre los actores que la conforman. Hecho del que dejan constancia ellos mismos a través de sus perfiles de Instagram.

"Gracias por contar conmigo un año más, siempre soy muy feliz con vosotros, es un chute de alegría en mi vida, gracias!!!", escribía hace escasos tres días la gaditana en sus redes sociales. Palabras que denotan el gran feeling que existe entre ella y el equipo.

