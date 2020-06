8 de 8

Esta semana la gimnasta ha cumplido 40 años y su marido no ha dudado en dedicarle unas palabras. El mensaje más romántico de cuantos ha compartido el presentador: "Almu es aquella que sin yo saber dónde voy, sabe perfectamente hacia dónde me dirijo. Ella es el pincel con el que realizo mis mejores obras, y es a la vez el lienzo donde me gustaría ser plasmado para siempre. También ella es mi mármol y yo su cincel. Y viceversa. Es mi río y mi puente. Mi invasora y mi salvadora. Mi artista y mi musa".