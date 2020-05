5 de 8

La presentadora ha sufrido un pequeño accidente que ella misma desvelaba: "Hello Kitties...Cosas que pasan...golpes nocturnos que te obligan a ir al dentista y todo. Me ha parado la policía 2 veces por no estar en mi horario en la calle, lo cual me parece perfecto. Madrid, vayamos con cuidado por favor", explicaba en sus redes.