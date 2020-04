Gaby ('Los Gabytos'): "El perjuicio del coronavirus es incalculable. Habrá que ver cuál es el futuro del circo"

Hace cuarenta años los niños españoles tenían claro quiénes eran sus ídolos: Los payasos de la tele. O lo que es lo mismo, los emblemáticos Gaby, Fofó y Miliki, aunque más tarde se unieran más miembros y el grupo se viese modificado. Con ellos pasaban horas y horas de diversión y los hacían reír por todos los circos de España. En la actualidad, la estela familiar continúa y los payasos siguen sacando sonrisas, aunque con otro nombre, Los Gabytos.

Este grupo artístico está encabezado por Gaby Jr., el hijo del mítico Gabriel Aragón, también conocido como Gaby en sus inicios. A lo largo de todos estos años, el hijo ha honrado la figura de su padre por todos los circos de España. Eso sí, con otros recursos y en otros tiempos. De hecho, cuando JALEOS se pone en contacto con Gaby este explica que, como todos los españoles, él y su grupo se encuentran confinados en casa a causa del coronavirus.

Gaby Jr. en una imagen cedida.

Esta pandemia les ha dejado sin gira por España, pero no sin trabajo. Se han reinventado y combaten al virus con un show por Internet a través de Youtube, que los hace conectarse con ese público de siempre vía virtual y, de paso, conseguir nuevos seguidores.

No oculta que son otros tiempos, igual de duros que aquellos, y que la actual crisis sanitaria y de pandemia que vive el país ha dañado a muchos emprendedores y autónomos, como el es caso de Los Gabytos. "El perjuicio del coronavirus es incalculable", reflexiona Gaby Jr. Vienen meses complicados, de no saber "cuál será el futuro" y asume que tiene perdida la temporada de gira por los circos de España. Hasta Navidad, nada.

¿Cuántas actuaciones han cancelado?

Todo el año. Teníamos trabajo diario hasta el mes de noviembre. Después es cuando negociamos las Navidades.

En otras palabras, el perjuicio económico es enorme

Imagínese… Es incalculable, es incalculable. Era un circo que tenía mil personas de aforo. Y este año estaba funcionando muy bien, porque se estaban llenando la mayoría de las funciones. Era el Circo de los Hermanos Zavatta, italiano. Nosotros estamos en sociedad con ellos. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Ahora habrá que ver cómo se retoma y cuál es su futuro.

¿Bajarán los precios?

Eso ya lo hemos hablado. En el momento en que se reponga el circo tendremos que bajar mucho los precios porque la gente si no es así no podrá acudir, por muchas ganas que tengan los niños de divertirse en un circo.

Los Gabytos en una imagen cedida.

¿De qué nivel de precios estamos hablando?

Nuestra política de precios nunca ha sido abusiva. La grada está a unos precios de diez-quince, y hasta ocho euros en muchos sitios. Y el palco, que siempre es lo más caro, lo hemos puesto a veinticinco euros. Los gastos en un circo son muy elevados. Nosotros lo único que pedimos es poder desarrollar nuestro trabajo lo mejor posible. Habrá que esperar a ver lo que pasa.

Si les obligan, como a los cines y teatros, a mantener unas filas libres, ¿qué harían?

Tendríamos que ver si se puede mantener el circo abierto o tendríamos que suspender la temporada. Y si suspendes ahora, hasta Navidades no puedes volver a trabajar.

¿Qué le parece la función del Gobierno, ¿cómo lo está haciendo?

Visto desde lejos, todo el mundo está diciendo que es un caos, que se está haciendo mal, pero es difícil juzgar sin estar dentro. Estar en el gobierno es una responsabilidad que yo no quiero para mí. Para el presidente del Gobierno y los ministros es muy complicado, es muy complicado.

Está muriendo mucha gente...

Nosotros podemos imaginar muchas cosas, pero saberlo no lo sabemos. No

podemos saber qué habría pasado de tomar otra decisión. Son cosas que no sabremos nunca. Desde lejos no se puede juzgar. Después ya vendrán las responsabilidades y vendrá todo lo que tenga que venir. Ahora mismo hay que dejar que todo el mundo desarrolle su trabajo lo mejor que sepa. Yo tengo fe. Creo que han tratado de salvar la situación .Yo doy mucho valor a las personas que están pasando la pandemia solos.

Cartel de su programa en YouTube. Cedida

¿Cree que el circo tiene vida de cara al futuro?

El circo que llevamos nosotros desde hace unos años está funcionando muy bien porque es un circo muy teatral. Decidimos hace tiempo no tener animales en los espectáculos.

¿En qué medida ha afectado el coronavirus a su trabajo diario?

Una semana antes de que empezara todo lo que estamos viviendo , todos los hermanos decidimos venirnos a vivir a la casa de mamá. En la parte de abajo tenemos nuestro estudio de grabación y nuestro estudio para hacer nuestros directos. Aunque hemos viajado por medio mundo, no deja de impresionarte una situación como esta. Son muchos los fallecidos y es una situación anormal que no se permita la despedida a los difuntos. Tiene que pasar un tiempo hasta que la cabeza asuma lo que está sucediendo. El problema que estamos viviendo es el no saber cuándo va a terminar todo esto. No sé si podremos volver a llevar una vida normal.

¿Habrá problemas con el trabajo cuando se solucione?

Exactamente. Bueno, nosotros seremos de los últimos que van a recuperar su actividad con el circo porque no se podrá agrupar la gente.

Se dice que la gente después de una crisis trata de divertirse, ¿lo cree usted así?

Yo creo que sí, la gente se va a querer divertir. Todo dependerá de cómo los responsables gestionen las entradas en los teatros, en los cines y en los circos. Ahora, cuando podamos, retomaremos la gira que estábamos realizando, pero habrá que esperar para ver cómo lo hacemos.

Es el momento de que las televisiones apuesten por programas nuevos y en directo. Se pueden hacer.

Ideas hay porque yo sigo a mucha gente nueva. Hay gente muy aprovechable con ideas idóneas para estos momentos. Gente que puede aportar cosas frescas. Entre la gente nueva con ideas y las series que vienen de fuera se puede dar una televisión de calidad.

¿Por qué no han intentado entrar en televisión en vez de seguir con el circo?

El problema ha estado en que la televisión ha cambiado mucho. Nosotros hemos presentado varios proyectos e incluso uno llegamos a realizarlo. Hicimos una comedia de situación de la que hicimos quince capítulos para Antena 3. Se emitieron en el verano. Fue una serie que no se promocionó como se debía, con fuerza. Era bonita y estaba hecha con cariño porque queríamos hacer algo con calidad. Lógicamente, el circo no puede tener la proyección que tiene la tele y sobre todo en los últimos tiempos ha bajado el circo por el tema de los animales y otras cosas.

Nosotros, al terminar nuestro espectáculo, la gente se pone en pie. El público también nos reclama estar en la tele. Lo que hacemos en estos momentos para entretener a el público es hacer un show de una hora diaria en YouTube. Es un directo diario de cinco a seis de la tarde. Conseguimos que los niños se diviertan y los padres se olviden de ellos durante este tiempo.

Ahora, con las plataformas televisivas se han abierto muchas posibilidades, ¿lo cree así?

Claro, eso es verdad. Quizás en momentos nos hemos dedicado a cuidar los espectáculos y hemos descuidado la televisión.

Pero la televisión es vital para ustedes, ¿o no?

Sí, sí. Si no haces televisión, no existes. Consiste en meter la cabeza cuando lo consigues todo es más fácil. Las cadenas, antes o después, tienen que apostar por el público infantil.

Los niños ahora solo cuentan con los dibujos animados para distraerse, les faltan mitos de carne y hueso...

Yo confío mucho en nuestro show porque sin estar en televisión conseguimos llevar a más de mil personas a un recinto. No te conocen cuando entran y cuando salen parecen de tu familia. Nos dan abrazos. Les encanta lo que hacemos. Calcule con la referencia de televisión. Podría ser una locura. Veremos si conseguimos entrar de nuevo. Mis padre y mis tíos revitalizaron el circo en España. No solo el suyo sino todos los circos en España.

¿Cree que se ha hecho justicia con su padre y sus tíos?

En España no es como en Estados Unidos, donde tienen espacios dedicados a los actores, de la música… Por eso es impresionante que en España después de cuarenta años de los Payasos de la Tele se les siga recordando. En España estuvieron once años seguidos.

¿El circo se vino abajo después de retirarse ellos?

Exactamente, no hubo un gran espectáculo ni en televisión ni en el circo.

