Así es el hotel de cinco estrellas en el que Jorge Lorenzo vive la cuarentena

El estallido de la crisis sanitaria y social por el coronavirus ha obligado a cientos de españoles a estar lejos de sus hogares, confinados en países extranjeros y sin posibilidad de regresar a España. Una dura situación en la que también se ha visto envuelto el piloto Jorge Lorenzo (32 años), que desde hace varias semanas se encuentra encerrado en el hotel de cinco estrellas Hotel Paramount de Dubai, situado en el distrito financiero de la ciudad.

El pasado 14 de marzo, y viendo la gravedad de la pandemia provocada por el Covid-19, el español decidió que permanecería en este complejo hasta que la situación remitiese. "En estos momentos de tormenta, quedaos en casa (o dentro de la habitación de vuestro hotel si estás fuera de casa) es la única manera de mantenernos a salvo. Infórmate, sigue las reglas y volveremos a la normalidad", escribió en una publicación de Instagram en el hall del edificio hotel que ya se ha convertido en su hogar.

Jorge Lorenzo está confinado en el hotel de Dubai desde el pasado 14 de marzo.

Como la mayor parte de los inmuebles de Dubai, el complejo está pensado por y para el lujo. Inspirado en la época dorada del cine y en la rica historia de la productora Paramount Pictures, todo en este edificio se ha hecho en clave cinematográfica: habitaciones con temáticas de Hollywood, cocina inspirada en California y multitud de ofertas de entretenimiento.

El piloto ha convertido su habitación Scene Room, con un precio de 180 euros la noche, en un hogar completo. A pesar de que el hotel cuenta con su propio gimnasio, piscina centro wellness y un increíble spa; el español ha preferido seguir las recomendaciones de seguridad y pasa la mayor parte del tiempo en este habitáculo de entre 43 y 46 metros cuadrados e incluso hace sus ejercicios aquí, ayudado de una mochila llena de botellas de agua que hace las veces de peso y de una bicicleta estática que le han traído.

Detalle de la habitación donde está Jorge Lorenzo.

La habitación consta de una cama tamaño King, vistas al skyline de Dubai y un baño de gran tamaño hecho a base de mármol blanco, con una bañera independiente y una ducha con efecto lluvia.

Además, como buen hotel inspirado en Hollywood, el cuarto también ha cuidado la oferta de entretenimiento, con una gran televisión de plasma, sistemas de sonido de alta tecnología y un bar privado para prepararse los cócktails sin tener que salir.

Detalle del bar inspirado en los locales de la ley seca.

Aunque puede que el piloto de motociclismo no haya hecho uso de este bar, ya que en sus redes sociales ha dejado constancia de que también ha disfrutado de la oferta gastronómica del hotel: el Pacific Grove con cocina típica de Santa Mónica (California), el bar Flashback inspirado en los locales de la ley seca de Estados Unidos, el Malibu deck al aire libre junto a la piscina, el restaurante The Stage, el laboratorio de chocolate The Cheat y la cafetería Craft Table inspirado en los locales de Roma.

Pero no podría ser un hotel de cine sin una buena sala de proyección, en la que también se puede cenar. La estancia cuenta con sillones independiente y con lujosos sofás de terciopelo desde los que disfrutar de una buena película, y de una comida de alto nivel, como bocadillos, palomitas gourmet recién hechas, rollos de langosta o las arancini de trufa de Joe & Seph, entre otros.

Reto en la cuarentena

Para hacer más ameno el tiempo que permanece encerrado en su habitación del hotel, el piloto de motociclismo ha decidido crear un reto al que ha llamado "#JLGetFitChallenge".

"¡Hola a todos! Durante la cuarentena en casa es importante aprovechar el tiempo al máximo. Yo me he propuesto conseguir estar mas en forma que antes del Covid-19 y que mis progresos resulten evidentes. Quiero desafiaros a que hagáis lo mismo. Al reto lo voy a llamar #JLgetfitchallenge. Para participar es muy fácil", escribió el pasado 26 de marzo en una publicación en sus redes sociales.

El propio piloto ha seguido a rajatabla este reto y desde que comenzó con este desafío ya ha conseguido bajar de peso y estar más tonificado: "Primera semana del challenge y primera comparación. Como veis el cambio es posible incluso en pocos días. Entre lo que he perdido de grasa y lo que he ganado de músculo me da un balance de menos 1,2 kilogramos. Y eso, sin poder ir al gym y sin tomar ningún tipo de suplemento. Me baso en comer sano, beber agua y hacer un poco de ejercicio cada día", comentó en una publicación donde se aprecia el antes y el después.

