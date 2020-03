La aparatosa caída de Pilar Rubio en su cuarto mes de embarazo que ha generado gran preocupación

Pilar Rubio (41 años) continúa con su trabajo El Hormiguero en su cuarto mes de embarazo. La presentadora ha dejado a un lado su sección de retos imposibles para pasarse a mostrar las últimas tendencias de moda, algo más liviano para su estado de gestación.

Aprovechando la visita de Leo Harlem (57) al programa, Pilar se trasladó virtualmente a los escaparates de Milán y Roma para mostrar la tendencia ochentera que viene pisando fuerte esta temporada. Sin embargo, lo más destacado de la noche no ocurrió durante su sección, sino minutos antes.

Pablo Motos (54) saludó al público y a los espectadores, y nombró al invitado del día. Poco después presentó a los compañeros que estarían con él este lunes y entonces ocurrió: Pilar sufrió un pequeño accidente que alarmó mucho a sus fans. En el tradicional baile que realizan los colaboradores del programa junto a Motos en el arranque de El Hormiguero, Rubio sufrió un traspiés que le llevó a caerse en directo de forma muy visual y aparatosa.

Así ha sido la caída de Pilar Rubio en su entrada a 'El Hormiguero'. Suerte que todo ha quedado en un sus #PiedrahitaEH pic.twitter.com/0SPmc6h9iC — Alonso Gomalar (@AlonsoGomalar) March 10, 2020

Afortunadamente, todo quedó en un susto, pero el hecho de que se haya producido en su cuarto mes de embarazo de la madrileña ha sido el motivo por el cual algunos de sus seguidores se hayan alarmado y hayan mostrado su total preocupación en Twitter e Instagram.

Ella solo se dirigió al público para expresar en tono humorístico: "Me ha cambiado el punto de equilibrio y no lo asumo". Y es que se trata de su cuarto embarazo y ya se ha adentrado en el segundo trimestre de gestación por lo que debe tomar leves precauciones y atenciones de cara a la futura llegada.

Pese a la caída, Pilar continuó con su sección. Tanto es así que volvió a bailar para presentar su propuesta estilística y de moda y se movió, además, de forma muy alocada, dejando claro que tiene control sobre su cuerpo y lo de la caída solo fue una anécdota y un desliz sin importancia.

Cuarto embarazo

Sergio Jr (5), Marco (4) y Alejandro (1) son los hijos en común de Pilar Rubio y Sergio Ramos (33). Aún se desconoce el sexo de este cuarto bebé que nacerá en verano.

Fue el pasado 20 de enero cuando la cantante Bonnie Tyler (68) acudió al plató de El Hormiguero como invitada de lujo. Tras la entrevista de las hormigas Trancas y Barrancas, se dio paso a las secciones del programa y le tocó el turno a Pilar Rubio y su tendencia estilística semanal.

La mujer de Ramos protagonizó un show de mapping en el que se iban proyectando imágenes sobre su cuerpo con la sala totalmente a oscuras. El espectáculo de luces culminó con la figura de un feto. "¿Esa es la noticia?", preguntó Pablo Motos. "Sí, estoy embarazada". De esta forma corroboró la de Torrejón de Ardoz la buena nueva.

.@PilarRubio_ anuncia que está embarazada con un homenaje visual a la vida #BonnieTylerEH pic.twitter.com/gzfe9lqGoh — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 20, 2020

"No estoy ni de tres meses, no sé aún si es niño o niña, pero Pablo yo voy a seguir viniendo", explicó en ese momento. No es la primera vez que la colaboradora emplea su sección en el programa de prime time de Antena 3 para anunciar su embarazo. Por este motivo, Motos lanzó una pícara cuestión a Pilar: "La pregunta que se hace todo el mundo ahora es: ¿vais a parar en algún momento Sergio y tú?". "No lo sé, ahora estaremos más entretenidos con uno más, pero aprovecho sugerencias para que me digáis nombres, porque estamos muy perdidos en este sentido", respondía la televisiva.

Semanas más tarde ejercía de anfitriona de lujo del nuevo Casino Odiseo de Murcia y allí quiso hacer partícipes a los periodistas del problema que tiene con su marido de cara a la llegada del nuevo miembro a la familia: "Tenemos muchos nombres pensados pero a ver si nos ponemos de acuerdo, ese será el gran problema realmente".

