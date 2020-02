María Pombo desvela cuántos hijos quiere tener con Pablo Castellano

María Pombo (25 años) se ha convertido en un referente para miles de personas gracias a sus looks, trucos de belleza y publicaciones en Instagram. La joven empresaria ha conseguido hacer de su imagen un rentable negocio en torno al cual ha creado un imperio en el que gana miles de euros. Es considerada por un amplio y variado público como una de las influencers españolas de más prestigio.

El negocio principal de María Pombo y la herramienta esencial que le ha llevado al éxito es su perfil de Instagram. En el último año, la joven ha visto cómo sus seguidores se han disparado hasta alcanzar más de 1,3 millones de seguidores gracias a su mediática y exclusiva boda y a las polémicas en las que se ha visto envuelta que la han convertido en protagonista de diversas titulares.

Este sábado María Pombo se estrena en la pequeña pantalla con la cuarta edición de Viajeras con B en La Sexta. Compartirá aventura junto a cinco famosas más: la actriz y escritora Ana Milán (46), la humorista Silvia Abril (48), la exjugadora internacional de de baloncesto Amaya Valdemoro (43), la actriz Marta Torné (41)y la presentadora Patricia Pérez (46).

Este grupo se embarcará en una aventura que les llevará a cumplir el viaje de sus sueños en destinos de películas: Japón, Jordania, Islandia, Kenia, Escocia y Fuerteventura. Además, la influencer se prepara para entrar a vivir en su nueva casa. En los últimos días, María Pombo ha desvelado algunos detalles de cómo será su nuevo hogar.

Es la mujer del momento.

Eso es el titular, al final todo es muy recurrente pero hay muchas mujeres del momento creo.

Este sábado debuta en Viajeras con B.

Sí justo. Muchos nervios porque nunca he estado en televisión y verme en un programa de televisión me parece alucinante, son 45 minutos que siempre estoy acostumbrada a un minuto o una noticia, verme en un programa de televisión que me ha hecho tanta ilusión, ha sido el último viaje del año, me apetece mucho revivirlo.

¿Ha podido ver algo?

No, me dijeron si quería verlo pero casi prefiero no verlo para que sea sorpresa y lo reviva con la misma ilusión.

María Pombo confiesa su deseo de ser madre

¿Cómo va su vida? Esto es un no parar...

Sí, hay veces que me da un poco de miedo lo rápido que voy y la suerte que tengo también. Siempre pienso eso, algo malo tiene que pasar, está todo yendo tan bien...

Hay que disfrutar del momento.

Total.

De esa casa nueva también.

Si, esa casa nueva. Estoy deseando ya...

¿Cómo va?

Queda poco, bueno lo que diga Pablo, creo que son dos meses más de obra y por fin la tenemos.

¿Hueco para la maternidad o ganas?

De verdad, todos los días esa pregunta... Espero que sí, pronto, pero es que nunca se sabe si voy a tener problemas, si no...

A veces nos obsesionamos con bodas, maternidad...

Incluso ponemos mucha presión a todo el mundo con este tipo de preguntas. Siempre lo digo, al final es una presión demasiado fuerte para una mujer que todo el mundo te esté diciendo si vas a ser madre.

Nosotros se lo preguntamos.

Lo entiendo, mis amigas también me lo preguntan, es normal, yo también lo pregunto, hace mucha ilusión, mis seguidores son parte de mí y están deseando que me quede embarazada. Es como cuando me casé, todo el mundo estaba desando ver la boda.

¿Al menos sientes el instinto maternal?

Siempre he querido ser mamá, me encantaría tener cuatro hijos. Tengo que empezar ya para tener tanta familia.

¿Y Pablo tiene ganas?

Si, la verdad es que los dos estamos deseando, en cuanto podamos.

