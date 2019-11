El hijo enfermo de Rafael Ruiz (Los del Río) le reclama una indemnización por daño moral

Hace apenas unas horas que el juzgado de Dos Hermanas (Sevilla) sentenciaba la paternidad de Rafael Ruiz, cantante de Los del Río, como padre legítimo de Leonardo, un hombre de 30 años gravemente enfermo. El joven es fruto de una relación extramatrimonial del artista que fue ocultada durante décadas para que la familia del sevillano no tuviera constancia de su existencia.

Pero todo cambió hace dos años. Leonardo interpuso una demanda de paternidad contra Rafael Ruiz en 2017 tras 13 años en España. El hijo del intérprete vivió toda su vida en Venezuela junto a su madre. Nació de forma prematura a los seis meses y tuvo que permanecer bajo cuidados médicos y en incubadora durante meses hasta lograr salvar su vida. Pero ese periodo en el hospital tuvo consecuencias en su evolución física y mental y le dejó profundos daños en la vista.

Debido a esta enfermedad, el joven no puede valerse del todo por sí mismo y no logra un trabajo que le aporte sustentó económico. Según cuenta su abogado Fernando Osuna a JALEOS, Leonardo estuvo algún tiempo trabajando en la ONCE pero el intentó no fue fructuoso.

Esta falta de ingresos económicos le hace imposible conseguir vivir con normalidad ni siquiera alimentarse, es por ello que pedirá una pensión de alimentos a su padre y solicitará también una indemnización por daños morales. El letrado Osuna facilita a este medio que la demanda ya está redactada y que será presentada en los juzgados a principios de semana.

La situación entre padre e hijo no siempre fue así, porque durante su infancia el cantante sí envió dinero durante un tiempo a su madre para su mantenimiento y necesidades. Pero dejó de hacerlo y por ello en 2004, Leonardo y su progenitora abandonaron Venezuela para instalarse en España. En vista de la nula relación con Rafael Ruiz, y la imposibilidad de ambos de conseguir un puesto de trabajo, decidieron sacar a la luz la existencia del joven e interponer la primera demanda de paternidad, que en junio de este año el propio artista admitía: "Es mi hijo", declaró públicamente.

[Más información: Rafael Ruiz, de Los del Río, admite la demanda de paternidad: "Es hijo mío"]