Mar Torres, toda una estrella: la prueba que confirma su estatus de 'influencer'

Mar Torres-Fontes Fuertes (21 años) se ha calzado su mejor par de tacones para caminar hacia el exclusivo Olimpo de las influencers. La joven, perteneciente a una de las familias más ricas de España -dueños de El Pozo Alimentación- y que se dio a conocer por su relación sentimental con Felipe Froilán de Marichalar y Borbón (21), ya vuela sola.

Hace apenas dos unas semanas, la nieta del poderoso empresario Tomás Fuertes decidía abrir al mundo su perfil de Instagram y en poco días pasó de tener 10.000 seguidores a atesorar más de 26.000. Pero ahora existe una nueva prueba que confirma que la intención de Mar Torres de convertirse en mujer influyente de las redes y chica de moda es hecho. JALEOS ha podido confirmar que Torres-Fortes es el último fichaje de la agencia de representación Rimmeo. Esta compañía, puente entre influencers y empresas "ayuda a las marcas a contar su historia a través de los bloggers, youtubers e influencers de medios sociales", según reza en su web.

Ver esta publicación en Instagram Madrid brilla ✨❤️ Una publicación compartida de Mar Torres 👸🏼 (@martorresss) el 24 Nov, 2019 a las 12:21 PST

Además, Rimmeo saca pecho cuando afirma que "trabajamos con más de 50 firmas internacionales. Esto puede ser el BOOM a tu carrera como influencer". Desde el site de la agencia con sede en Málaga pero con proyección internacional recogen lo siguiente: "Gestionamos todo para que tu solo te tengas que ocupar de hacer las mejores fotos y publicarlas en tu perfil. Estarás totalmente informado/a de cada colaboración que tengamos para ti. Y por supuesto, tú decidirás si la realizas o no".

Pese a que Mar Torres aún no consta en la impresionante galería de celebrities de la web de Rimmeo, sí que hay otros rostros visibles con los que compartirá equipo de management. Entre ellos están Diego Matamoros (33), Estela Grande (25), Noel Bayarri (31), Marta Carriedo (31) o el italiano Marco Ferri (30) -este último está a punto de lograr el millón de followers en Instagram-.

Si algo tienen en común todos estos nombres anteriormente citados es que su modus vivendi es el uso de sus herramientas online y para ello, según informan a este diario fuentes expertas en la materia, "lo primero es verificar tu cuenta". "Ese anhelado tic azul junto al nombre de usuario otorga confianza en los empresas, que se acercan con mejores expectativas, dudan menos y si les funcionas vuelven a hablar con la agencia reclamándote a ti y no a otros. A Mar le puede pasar eso porque tiene muy buena imagen y su figura está en auge y subiendo", se apunta.

Ver esta publicación en Instagram Be happy 😊 Una publicación compartida de Mar Torres 👸🏼 (@martorresss) el 16 Nov, 2019 a las 6:07 PST

Su primera colaboración como influencer en las redes sociales fue anunciada la semana pasada y será llevada a cabo al final de la vigente. Mar se someterá a un nuevo retoque estético para estilizar su rostro, conocido como bichectomia. "La próxima semana me voy a realizar mi cirugía de bichectomia, una simple intervención para marcar pómulo y estilizar el rostro", explicó en un pequeño clip de vídeo. La bichectomía es una operación de cirugía estética facial orientada a estilizar el rostro que consiste en la extirpación de las bolas de Bichat.

Estas son bolsas grasas que se encuentran ubicadas en la zona inferior de las mejillas son las responsables de la cara quede excesivamente ancha y redondeada. Como consecuencia de esta extirpación, el pómulo y mentón ganarán protagonismo, y se conseguirá como resultado un rostro aparentemente más fino. Se trata de una intervención de una hora para la que no será necesario ingreso hospitalario. Un retoque que mejorará su aspecto y cuyos resultados podrán verse en un mes, aproximadamente.

Hasta la fecha, Mar Torres siempre ha permanecido en un segundo plano, agazapada en la sombra de quien fuera -o es- su pareja -la continuidad de su relación sentimental con el sobrino del rey Felipe VI (51) no termina de aclararse-. Sin embargo esta misma semana, la joven a roto barreras. Este lunes por la noche, Mar Torres aceptaba la invitación de la revista Vanity Fair a la gran fiesta que la publicación celebraba en el Teatro Real de Madrid. El motivo del encuentro social no era otro que el de entregar el título de Personaje del Año a Antonio Banderas (59).

Para coronarse definitivamente como it-girl, Torres-Fontes también ha abierto un perfil en la aplicación 21 Buttons donde publica prenda a prenda todos sus looks y donde ya la siguen casi 1.000 personas. Hasta donde se sabía, Mar Torres-Fontes estudiaba, al igual Froilán y Victoria Federica (19), un degree en Business en el elitista centro americano CIS The College for International Studies. Desde ahora, tendrá que compaginar sus clases presenciales y exámenes obligatorios con su nuevo trabajo: estrella en el siempre complicado firmamento de los eventos públicos, los photocalls e Instagram.

