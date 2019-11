Natalia Sánchez y Marc Clotet anuncian que van a ser padres por segunda vez

La actriz Natalia Sánchez (29 años), que saltó a la fama por su papel de Teté en Los Serrano, y Marc Clotet (39) serán de nuevo padres. Así lo ha anunciado la intérprete en su perfil de Instagram. La intérprete ha escrito un emotivo texto y lo ha acompañado con una tierna imagen en la que aparece su novio dándole un beso en su incipiente barriguita junto a su hija, Lia, de 10 meses y medio.

"Nuevo bebé en camino!(otra vez..) No sé si nos ha cegado la ilusión o la inconsciencia pero el año que viene...¡volvemos a aumentar la familia! ¡No sabéis la ilusión que hace poderlo compartir, por fin!. La verdad es que estos 4 meses, han sido muy diferentes a los primeros 4 meses de Lia. Mi atención no está puesta al 100% en el embarazo porque... bueno, porque con un bebé de 10 meses y medio... ¡es imposible! Lo cierto es que pienso mucho en cómo lo vamos a hacer el año que viene con dos bebés en casa y aun que reconozco que no tengo ni idea, porque con Lia ya me faltan manos.., no paro de repetirme a mi misma que; con paciencia, amor y Marc Clotet , que es sin duda el mejor compañero de viaje, todo saldrá bien...Muchas gracias a tod@s por acompañarnos en otra aventura más. Poderlo compartir hará, como siempre, el camino mucho más llano...GRACIAS", ha escrito la intérprete en su perfil de Instagram acompañando la imagen en blanco y negro.



El 8 de enero, la pareja daba a luz a la pequeña Lia, un mes antes de lo previsto. Durante este tiempo, la actriz ha recurrido a sus redes en numerosas ocasiones para contar sus experiencias como mamá. "Es increíble cómo, desde el primer momento en que la ponen en tu pecho, recién salida de dentro de ti, calentita y con el cordón aún uniendo vuestros latidos, entiendes que tu única prioridad en este mundo, es sacarla adelante por encima de todo", aseguraba la actriz en su cuenta de Instagram.

La pareja de intérpretes comenzaron su relación allá por 2014 y siempre han mostrado mucha complicidad. Este último año, Natalia y Marc no han dejado de cantar su amor a los cuatro vientos por medio mundo: Camboya, Singapur, Bali, Los Ángeles... Destinos que han mostrado a sus seguidores a través de diversas instantáneas en sus redes pero sin aparecer en ninguna posando juntos. Aunque en esta ocasión, que intuimos que será de las pocas, han querido anunciar que el próximo año serán uno más en la familia.

