'HAIR AND MAKE-UP ARTIST'

Cuando en noviembre de 2016 salieron publicadas las primeras fotografías de Cristiano Ronaldo (34 años) junto a Georgina Rodríguez (25) en París, jamás nadie pudo imaginar que la mujer anónima protagonista de aquellas imágenes estaba a punto de convertirse en una de las personas más famosas del mundo. No era una de las tantas amigas especiales del futbolista portugués. Prueba de ello es que a los cuatro meses de iniciar su relación, la de Jaca ya estaba embarazada de su primera hija en común con Cristiano.

Tras nueve discretos meses de gestación enclaustrada en su mansión de La Finca y tras dar a luz a la pequeña Alana Martina dos Santos Rodríguez (1), Georgina ideó un plan. Para iniciar su periplo hacia el Olimpo de las Diosas, la joven necesitaba nutrirse de un equipo de profesionales que se dedicasen exclusivamente a hacerla brillar como una estrella per se, desvinculada, en la medida de la posible de la alargada sombra de su celebérrima pareja. En la 'Operación Georgina' destaca la figura de alguien, una mujer que la acompaña en este camino desde el principio: Amparo Sánchez. Pero... ¿Quién es Amparo Sánchez, la mujer detrás del éxito global de Georgina Rodríguez?

Amparo Sánchez, hair and make-up artist

Amparo Sánchez retocando a Georgina Rodríguez. Instagram

Amparo Sánchez es estilista capilar y maquilladora profesional. Pertenece a la prestigiosa agencia X Artist Management y se ha convertido en el último año y medio en una de las personas de confianza de Georgina Rodríguez. Esta profesional del sector fashion, beauty y lifestyle vive en Madrid, pero según la información que maneja JALEOS, es habitual que viaje constantemente hasta Turín, la ciudad italiana a la que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se mudaron en julio del año pasado.

El primer contacto entre ellas tuvo lugar en la primavera de 2018, cuando la modelo realizó su primer editorial para la revista Glamour. Tal y como ha podido averiguar este periódico, desde entonces, Amparo forma parte activa del séquito más íntimo de Rodríguez, personas en las que no solo deposita la confianza de potenciar su imagen como profesional sino con quienes también comparte sus momentos de desahogo. Hasta la fecha, Rodríguez no cuenta con una estilista de moda que le confeccione sus looks de mañana, tarde y eventos de noche. De alguna manera, es Amparo quien está realizando la labor de conectar a la maniquí con las diferentes firmas (patrias e internacionales) que en estos días ven como una magnífica oportunidad el hecho de vestir a Georgina.

La última vez que las mágicas manos de Amparo Sánchez se posaron sobre Georgina fue el pasado 19 de septiembre. La oscense viajó en su jet privado familiar desde Turín hasta Madrid para asistir a la primera entrega de Premios Mujer Sesderma y posó en el photocall tras pasar la tarde con Amparo y el resto de su equipo de belleza para obtener el siguiente resultado.

"Estoy enamorada de este vestido. Gracias Ali Karoui por este impresionante diseño. Me haces sentir como una princesa. Y gracias a mi amiga Amparo Sánchez por el maquillaje y el peinado. #Sesderma", publicó Rodríguez en un perfecto inglés escrito ante sus millones de seguidores.

Las redes sociales se han convertido en un gran arma de comunicación y poder para Georgina Rodríguez. En la actualidad cuenta con más de 13'5 millones de seguidores tan solo en su cuenta verificada de Instagram. Esa vertiginosa cifra la posiciona como la mujer española más seguida e influyente del mundo, por delante de referentes de la cultura y el cine, como Úrsula Corberó (11'2 millones) o la 'oscarizada' actriz Penélope Cruz (4'8 millones). También ahí ha dado Georgina Rodríguez buena cuenta de su excelente relación con Amparo Sánchez, su hada madrina particular en una vida de glitter y glamour que le llegó de manera abrupta y sin haberla planeado.

