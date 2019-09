Gloria Camila responde a Sofía Suescun: "Todo está en manos de los abogados"

Gloria Camila (24 años) ha sabido jugar muy bien sus cartas en su guerra mediática con su expareja, Kiko Jiménez (27). Mientras el jienense no para de hablar de ella en televisión, la hija de Rocío Jurado ha escogido el silencio como su mejor respuesta.

Esa forma de actuar de la hermana de José Fernando (26) le ha valido para dar la estocada final a su ex en un futuro próximo y con un juez y los tribunales como testigo.

Gloria Camila responde tajante a las provocaciones de Sofía Suescun JALEOS

Y es que la última provocación de su ex y de su ahora nueva novia, Sofía Suescun (23), ha sido aparecer en el vídeo de presentación de GH VIP con un pijama que pertenecía a la propia Gloria Camila. Un detalle calificado por muchos como de mal gusto que a la hija de Ortega Cano, según dice, no le importa lo más mínimo.

Seria y con fuerza, la joven reaparecía en los Premios Escaparate de Sevilla de la mano de su padre, José Ortega Cano (65), quien ha decidido llevar ante los Tribunales al que fuera su yerno.

¿Cómo está viendo a su sobrina Rocío Flores como defensora en 'GH VIP'?

Pues la verdad es que Rocío siempre me ha gustado como habla, como se expresa.

Gloria Camila ha roto su silencio solo para decir que está asesorada por abogados. Gtres

¿Qué le parece su comportamiento ante Sofía Suescun?

Es lo mejor que puede hacer no entrar en provocaciones.

¿Qué le ha parecido lo del pijama?

A mí no me molesta lo del pijama, se lo regalo y no entro en provocaciones. Todo está en manos de los abogados. Está todo legalmente hecho.

¿Qué opina del musical que ha presentado su hermana este viernes sobre tu madre?

No tengo nada que decir. A mi me hubiera gustado otras cosas, no voy a entrar en nada mas. No voy a entrar no voy a hablar. Yo sigo en mi trabajo y con mis estudios. No voy a entrar en ese juego.

