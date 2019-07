El arma secreta de Gema López, Belén Esteban, Anabel Pantoja y Raquel Bollo para ganar dinero

Sálvame y sus colaboradores triunfan cada tarde en Telecinco, pero también lo hacen en una plataforma que no echa el cierre: las redes sociales. Los rostros más activos en Instagram son Gema López (48 años), Anabel Pantoja (33), Raquel Bollo (43) y últimamente también Belén Esteban (45). Todas ellas están sacando partido de lo que les ofrece el mundo digital y es que consiguen mucho dinero extra gracias a colaboraciones con marcas. Todo ello gracias a una arma secreta con nombre y apellidos, un hombre que les ha llevado al éxito.

Hace unas horas las cuatro colaboradoras de Mediaset posaban en una fotografía custodiando a un joven misterioso que parece que todas ellas adoran. Se trata de Marc Flosenca, director de Cuentas de una agencia de representación de famosos especializada en Comunicación Digital. Un gran experto en el mundo de las redes sociales que ha conseguido que todo contenido que publiquen cualquiera de ellas se traduzca en éxito.

JALEOS se ha puesto en contacto con él para saber qué le une realmente a ellas y cómo es trabajar con unas personas tan mediáticas. Todo comenzó con el primer contacto de Anabel, según cuenta el directivo: "Es con la que más tiempo llevamos, unos dos años y medio, y la que nos ha traído al resto. Anabel ha sufrido una transformación brutal y hemos sido testigos aquí. Ha pasado de ser la 'sobrinísima' o la 'primísima' a tener su propia esencia y que se la conozca ahora como diseñadora, influencer... ".

Flosenca es la cabeza pensante que interviene entre las marcas y sus clientas. Clasifica los productos o acciones que cree que pueden funcionar con ellas como imagen, y según cuenta, ha quedado gratamente sorprendido por la labor que desempeñan y cómo se implican cada una de ellas: "Son trabajadoras, generosas, amables... hablo más con ellas que con mi madre. Ellas se hacen llamar 'mi paquete'".

A pesar del estresante trabajo que tienen en televisión, sacan tiempo para dedicarlo a estas acciones que además no se libran de los comentarios más negativos y dañinos por parte de algunos de sus seguidores: "Reciben muchas críticas cuando publican acciones publicitarias, pero la gente no sabe el trabajo que lleva y lo real que es su reacción y su consejo en redes. Todas las acciones que hacemos son reales. Ellas prueban el producto, y si no les gusta, no lo promocionan".

Las colaboradoras de 'Sálvame' en una de las acciones que les consigue Marc.

Este medio también ha querido saber la opinión que le merece al directivo de cada uno de sus cuatro clientas que buscan el éxito digital. "Lo de Gema López es increíble el interés que suscita. Ella es un perfil blanco, muy profesional. Es un huracán. Y se aburre enseguida porque algo que tendría que hacerlo en tres horas lo acaba en media hora. Es una trabajadora incansable y siempre quiere más".

Otra de las que más tiempo lleva con la agencia de representación es la exmujer de Chiquetete, que confió en ellos para conseguir mayor visibilidad y algo más de dinero: "Raquel Bollo entró con nosotros antes de que volviera a Sálvame y también se implica mucho en las acciones. Su hija Alma también empezará dentro de poco un proyecto con nosotros", anuncia.

El mayor impacto que recuerda el directivo fue con la llamada de Esteban: "Cuando me llamó Belén por primera vez, tuve miedo. Porque es muy polémica y tiene muchos detractores, pero también defensores. Y es que una vez que la conoces ves lo auténtica que es y lo que trabaja. Siempre me llama para seguir haciendo cosas y es tan humilde que se sorprende todavía cuando le hablo de presupuestos y me da las gracias mil veces", explica.

En el caso opuesto a todas ellas está Mila Ximénez (67) que no se acostumbra al ajetreo digital y a sus consecuencias: "Mila no ha querido entrar en esto porque no le gusta y no disfruta el mundo digital. Bloqueó el acceso a los comentarios porque no soportaba leer críticas y es que se ve saturada por todo el trabajo que realiza. El programa desgasta mucho y todo lo que se ve es real y eso puede con ella. Así que, como yo siempre digo, no hagas jamás nada que no vayas a disfrutar".

En su cartera de clientes también tiene a más rostros famosos del mundo Sálvame, como Makoke (48), Tony Spina (30), Rosa Benito (63) o Alma Cortés (19), hija de Raquel Bollo. Y es que no es ningún secreto que el formato digital y las redes sociales son las reinas del siglo XXI y quien no se adapta, se queda atrás.

[Más información: Gema López desvela por primera vez su infalible truco para adelgazar]