Gema López, nueva presentadora sorpresa de 'Sálvame'

Este miércoles el programa Sálvame ha comenzado con un nuevo rostro en su plantel de presentadores. Ni más ni menos que el de Gema López (48 años), la cual ha cogido las riendas del programa por unos minutos, ya que el presentador titular, Jorge Javier Vázquez (48), se ha desplazado a la Puerta de Alcalá para informarse en un kiosco de la zona acerca de cuántos ejemplares de la revista ¡HOLA! se han vendido.

No hay que olvidar que este miércoles la publicación lleva en su portada el reportaje exclusivo de la boda de Belén Esteban (45). Por ese motivo, Vázquez le ha cedido el testigo por unos minutos a Gema, ya que en el plató no se encontraba María Patiño (47), la sustituta oficial del catalán. Así las cosas, Gema se ha puesto al frente del formato de forma sorpresiva. "Hay que ver cómo me fui de aquí el lunes y mira dónde estoy", ha reflexionado con cierto sentido del humor. En concreto, López ha sido el rostro visible del magacín durante cerca de 50 minutos, pues al filo de las cinco de la tarde ha regresado Jorge Javier.

Gema López al frente del programa este miércoles. Mediaset

Cabe recordar que el lunes pasado la periodista abandonó abruptamente el plató después de una fuerte discusión con Jorge Javier. Todo ocurrió cuando el conductor del espacio vespertino recriminó la actitud de Chelo García Cortés (67) en Supervivientes, tachándola incluso de "soberbia" y López, tras dar la cara por su amiga, recibió la respuesta que jamás habría esperado de su colega de profesión.

"Como compañera te tengo respeto, pero ahora no te tengo respeto", disparó Vázquez. "Pues, entonces, me levanto y me voy", contestó López. "Sí, puedes irte", concluyó Jorge Javier sin titubeos. "Me parece que lo tuyo es no entender nada. Me da igual, considero que no tiene ningún respeto a la gente que hace el programa", criticó el conductor de Sálvame mientras que Gema reprochaba a Alberto Díaz, su director: "A mí no me dice que no me tiene respeto". En un gesto sin precedentes, Gema abandonó la escena y este martes no acudió en calidad de colaboradora. No obstante, este miércoles ha vuelto a su puesto de trabajo... aunque como nunca lo hubiera soñado: como presentadora.

