Sergi Roberto y Coral Simanovich esperan su primer hijo

Sergi Roberto (26 años) y Coral Simanovich (26) están de enhorabuena: la pareja está esperando su primer hijo. Así lo ha desvelado, llena de felicidad, la propia modelo en su última publicación de Instagram, donde aparece abrazada a su marido, ambos muy sonrientes y celebrando la buena noticia.

Junto a la instantánea, en blanco y negro, reza el siguiente título: "There's a muffin in the oven". O lo que es lo mismo, "hay una magdalena en el horno". Además de las emotivas palabras de Simanovich, el futuro papá también ha dado la réplica perfecta a su esposa: "Something’s baking", que significa "algo se está horneando", haciendo referencia al embarazo de su mujer.

Ver esta publicación en Instagram There’s a muffin in the oven... 🤭✋🏼✋🏼✋🏼✋🏼✋🏼 Una publicación compartida de Coral Simanovich (@coralsimanovich) el 12 Jun, 2019 a las 10:03 PDT

La publicación ha recibido miles de 'me gusta' y muchos comentarios de felicitación, entre ellos algunos de los compañeros de profesión de ambos. La noticia coincide, a su vez, con el primer aniversario de boda del matrimonio, y es que ambos sellaron su amor el pasado 30 de mayo en Tel Aviv (Israel), ciudad que ha visto nacer y crecer a la modelo internacional.

Entonces, fueron muchas las fotografías de la boda rodeados de toda la familia y los amigos más cercanos de Sergi, que se trasladaron hasta Israel para presenciar el enlace del futbolista. Ilustres invitados como Sergio Busquets (30), Jordi Alba (30), Marc Bartra (28) y Thiago Alcántara (28) que, de hecho, comenzaron sus vacaciones juntos. Y es que, los futbolistas del Barça, Betis y Bayern de Munich se reunieron en la Costa Brava junto a sus hijos y sus parejas, de donde partieron hacia Israel para la boda de Sergi y Coral.

La pareja comenzó su relación en enero de 2014, gracias a sus amigos Melissa Jiménez (31) y Marc Bartra, que fueron los que se encargaron de hacer la presentación. Desde ese momento, el futbolista y la excuñada de Bar Refaeli (34) han sido inseparables, como se puede ver en sus respectivas publicaciones en redes sociales, donde en este tiempo han proliferado las alabanzas del uno hacia el otro en innumerables ocasiones.

[Más información: Así ha sido la romántica boda de Sergi Roberto y Coral Simanovich en Israel]